Учителя бегут из школ в США: почему американское образование стремительно теряет педагогов

Почти половина учителей в Калифорнии рассматривает возможность ухода из профессии, пишет New York Post со ссылкой на результаты сразу двух опросов.

Согласно ежегодному отчету The State of Teaching, подготовленному изданием Education Week, почти 50% опрошенных педагогов в штате планируют уволиться или выйти на пенсию в течение ближайших десяти лет. Для сравнения, в среднем по США такой вариант рассматривают около 35% учителей.

Другой опрос, опубликованный Калифорнийской ассоциацией учителей, показал, что 40% педагогов думают о том, чтобы уйти из образования уже в ближайшие годы. Почти половина из тех, кто собирается уволиться, объяснили это финансовыми причинами.

При этом, как отмечается в исследовании, моральный настрой учителей в Калифорнии остается относительно высоким. Индекс настроений педагогов составил 16 баллов, что выше национального среднего показателя в 13 баллов.

Одной из главных проблем остаются большие классы. В среднем в калифорнийских школах учится около 29 учеников в классе, тогда как по стране этот показатель составляет примерно 25 человек.

Учителя считают, что оптимальный размер класса должен быть от 20 до 24 учеников, а также выступают за большее время на подготовку к занятиям и дополнительные дни для восстановления психического здоровья.