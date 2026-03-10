Удаленка поднимает рождаемость? Ученые нашли неочевидный способ выбраться из демографической ямы

Новый отчет исследователей университета Стэнфорда и Королевского колледжа Лондона показал, что работа из дома может стать одним из самых эффективных способов повышения рождаемости, пишет Daily Mail.

На примере Великобритании ученые продемонстрировали: сейчас среднее число детей на одну женщину в стране составляет 1,41 — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений и значительно ниже уровня 2,1, необходимого для стабильного воспроизводства населения.

Эксперты предупреждают, что если ситуацию не изменить, в будущем это может привести к сокращению числа работников, которые платят налоги и финансируют государственные расходы, включая пенсии и социальные выплаты.

Авторы исследования считают, что удаленная и гибридная работа помогает семьям легче решаться на детей, поскольку позволяет лучше совмещать карьеру и воспитание ребенка.

При этом ученые отмечают, что не обязательно работать из дома постоянно — даже частичная удаленка может оказать положительное влияние.

Кроме того, исследователи считают такую меру более экономически эффективной, чем, например, государственные налоговые льготы или финансовые выплаты для родителей.