Удивительный сверхразум: почему киты никогда не болеют раком и как они поют песни сквозь океаны

Киты остаются одними из самых загадочных животных на Земле, пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование в научном издании Royal Society. Мы привыкли к впечатляющим цифрам: синий кит может весить как 30 слонов, его сердце размером с небольшой автомобиль, а мозг кашалота примерно в семь раз больше человеческого. Но чем больше ученые изучают этих гигантов, тем больше вопросов появляется, отмечает Стефани Стак из Университета Гриффита в Брисбене.

Одна из главных загадок — киты почти не болеют раком. Это называют парадоксом Пето: у китов намного больше клеток, чем у человека, а значит, теоретически должно быть больше шансов на опухоли. Но в эпоху китобойного промысла ветеринары изучили около 12 тысяч туш китов и нашли лишь два случая серьезного рака. Если ученые поймут этот механизм, он может однажды помочь и людям.

Еще одна удивительная черта — менопауза. У белух, нарвалов и касаток самки прекращают размножаться, но продолжают жить. Ученые считают, что это выгодно группе: старшие самки помнят, где искать еду, и помогают своим детям и внукам выживать.

Киты поражают и слухом. В воде звук распространяется гораздо лучше, чем в воздухе, поэтому песню горбача в Карибском море может услышать другой кит у берегов Ирландии — более чем за 6400 км. Их песни длятся десятки минут, меняются, повторяются и распространяются между группами почти как хиты.

Есть и новые миграционные рекорды: одного горбатого кита, замеченного у берегов Бразилии в 2003 году, снова увидели в 2025-м уже у Австралии — на расстоянии более 15000 км. Почему он ушел так далеко, никто точно не знает. Возможно, киты ищут новые места кормежки из-за изменений климата и исчезновения криля.

Чем дальше идет изучение китов, тем яснее: это не просто «большие рыбы», а древняя, сложная и почти инопланетная форма интеллекта, с которой человеку еще долго придется знакомиться.