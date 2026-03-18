Укрепляет отношения или разрушает? Исследователи пришли к неожиданному выводу о совместном сне

Как пишет Daily Mail, ученые выяснили, что пары, спящие вместе, в среднем будят друг друга шесть раз за ночь. Исследователи проанализировали 18 научных работ, включая эксперименты с «умными» часами, фиксирующими движения во сне.

Оказалось, что перевороты, толчки и даже перетягивание одеяла регулярно нарушают сон партнера. При этом люди субъективно считают, что спят лучше вместе. «Объективные измерения показывают больше нарушений сна при совместном сне», — прокомментировал исследователь Шон Драммонд.

Дополнительно выяснилось, что до 46% движений во сне «передаются» партнеру. В лабораторных условиях фиксировали до 62 движений ног за ночь у тех, кто спал вдвоем, против 51 — в одиночку.

На фоне этих данных набирает популярность тренд «sleep divorce» («развод на время сна») — раздельный сон. По словам психолога Лоры Бубер, это позволяет каждому настроить идеальные условия: освещение, температуру и даже запах в комнате.

«Если поведение партнера мешает сну, раздельные спальни могут быть полезнее», — отметила она.

При этом ученые подчеркивают: совместный сон может усиливать чувство безопасности.

Однако, по данным опроса, 47% разводов могут частично быть связаны с храпом — и это уже влияет на отношения.