Как сообщает New York Post, в Калифорнии растет число случаев кори — одной из самых заразных болезней в мире. Врачи предупреждают, что вспышки особенно быстро распространяются в районах с низким уровнем вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала года в стране зарегистрировано более 1200 случаев кори, и почти 90% из них связаны с активными вспышками.

«Это невероятно заразно. А поколение врачей, которые в настоящее время лечат пациентов, на самом деле не видели, как выглядит случай кори, кроме как по учебникам или видеозаписям», — заявила директор программы контроля инфекционных заболеваний департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Шэрон Балтер.

В одном из случаев в округе Шаста невакцинированный ребенок успел контактировать с сотнями людей в общественных местах, прежде чем у него подтвердили корь. После этого власти начали срочное отслеживание контактов.

Корь распространяется крайне легко: человек может заразиться, просто находясь в одной комнате с инфицированным.

Врачи предупреждают, что ситуация вызывает дополнительную тревогу, поскольку многие современные медики никогда не сталкивались с корью на практике — болезнь была практически ликвидирована в США еще в 2000 году благодаря массовой вакцинации.