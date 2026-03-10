В США обнаружена вспышка одной из самых заразных болезней: врачи бьют тревогу — в чем причина
New York Post: в Калифорнии растет число случаев кори
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Как сообщает New York Post, в Калифорнии растет число случаев кори — одной из самых заразных болезней в мире. Врачи предупреждают, что вспышки особенно быстро распространяются в районах с низким уровнем вакцинации.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала года в стране зарегистрировано более 1200 случаев кори, и почти 90% из них связаны с активными вспышками.
«Это невероятно заразно. А поколение врачей, которые в настоящее время лечат пациентов, на самом деле не видели, как выглядит случай кори, кроме как по учебникам или видеозаписям», — заявила директор программы контроля инфекционных заболеваний департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Шэрон Балтер.
В одном из случаев в округе Шаста невакцинированный ребенок успел контактировать с сотнями людей в общественных местах, прежде чем у него подтвердили корь. После этого власти начали срочное отслеживание контактов.
Корь распространяется крайне легко: человек может заразиться, просто находясь в одной комнате с инфицированным.
Врачи предупреждают, что ситуация вызывает дополнительную тревогу, поскольку многие современные медики никогда не сталкивались с корью на практике — болезнь была практически ликвидирована в США еще в 2000 году благодаря массовой вакцинации.