В США пастор погиб от рук озверевших подростков, нападавших на его внука: подробности инцидента

В американском штате Орегон 57-летний пастор Кевин Купер погиб, пытаясь защитить семью во время ночного вторжения, пишет New York Post. Пятеро вооруженных подростков постучали в его дом в Портленде после полуночи 1 ноября, представившись полицейскими, а затем выбили дверь.

По данным следствия, Купер заслонил собой четырехлетнего внука, когда нападавшие открыли огонь. Мужчину несколько раз ранили на глазах у близких. Более месяца он находился в больнице и скончался 12 декабря от осложнений. Смерть признали убийством.

Родственники назвали случившееся случайным нападением. «Богобоязненный человек, который все делал правильно. Он умер героем», — сказал его брат.

Прокуроры предъявили обвинения пятерым подозреваемым в возрасте от 17 до 19 лет. Двое проходят по статье об убийстве первой степени, остальные — по более мягким обвинениям, включая убийство второй степени, ограбление и незаконное использование оружия. Все они заявили о своей невиновности и содержатся под стражей без права залога.

«Ничто не вернет его семье, но мы надеемся, что аресты станут шагом к справедливости», — заявил глава полиции Портленда.