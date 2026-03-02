В США все знали? Как нейросети Илона Маска удалось предсказать дату атаки на Иран

Илон Маск оказался в центре громкого обсуждения после того, как его чат-бот Grok якобы предсказал дату масштабного удара США и Израиля по Ирану, пишет издание Daily Star. По данным The Jerusalem Post, Grok назвал 28 февраля вероятной датой эскалации — за несколько дней до начала операции.

Сообщается, что ИИ проанализировал срыв переговоров в Женеве, передвижение военных сил на Ближнем Востоке и публичные заявления в соцсетях. В эксперименте участвовали также Claude, Gemini и ChatGPT — они называли начало марта, однако Grok дважды указал именно 28 февраля.

Позднее США и Израиль начали совместную операцию, направленную против высшего руководства Ирана и военной инфраструктуры. По сообщениям, были задействованы сотни самолетов, авианосцы и беспилотники. Иранские СМИ заявили о сотнях погибших.

«Предсказание будущего — лучший показатель интеллекта», — кратко прокомментировал ситуацию Маск.

Официального подтверждения причинно-следственной связи между прогнозом ИИ и реальными событиями не представлено.