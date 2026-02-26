Включает свет и давит хлеб — мужчины платят миллионы за странные унижения британки в Сети

Британская создательница контента Молли Стоун заработала около £2 млн, выполняя необычные и порой странные просьбы мужчин, пишет издание Daily Star. По ее словам, все началось с продажи ношеной обуви на eBay, после чего она попала в индустрию так называемого findom — финансового доминирования.

Молли получает десятки нестандартных заказов. Например, один клиент платил ей £25 в минуту за то, чтобы она включала и выключала свет во время видеозвонка и при этом унижала его словами. «Он оплатил этот запрос три раза подряд», — рассказала она.

Другие платили £100 за то, чтобы она наступила на кусок хлеба или прыгнула на плюшевого медведя. «Еще один постоянный клиент платит больше, если я раньше времени прерываю разговор», — добавила Стоун.

При этом самые крупные суммы, по ее словам, приходят не за видео или фото, а за обычные переписки. Она также подчеркнула, что отказывается от любых просьб, связанных с причинением вреда животным.

Молли заявила, что ее семья и партнер спокойно относятся к ее работе, а сама она воспринимает это как роль, которая принесла ей финансовую независимость.