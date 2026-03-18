Во Флориде по-прежнему можно жениться на двоюродных сестрах: почему власти США допускают кровосмешение

Во Флориде не смогли запретить браки между двоюродными братом и сестрой — соответствующий законопроект провалился в парламенте штата, пишет New York Post.

Инициатива была включена в более широкий закон о здравоохранении, однако документ не прошел голосование в палате представителей из-за затянувшихся споров по другим вопросам и истечения сроков рассмотрения.

Автор поправки, депутат Дин Блэк, заявил, что намерен вернуть инициативу уже в следующем году.

«Во Флориде достаточно людей, чтобы не искать партнера среди родственников», — отметил он.

Сейчас штат остается одним из 16 в США, где браки между двоюродными родственниками полностью легальны. Среди них также Нью-Йорк, Калифорния и Нью-Джерси.

При этом в 32 штатах такие браки полностью запрещены, а в некоторых разрешены только при определенных условиях, например, при бесплодии одного из партнеров.

Исторически подобные союзы были распространены, особенно в регионах с низкой плотностью населения.

Законодатели подчеркивают, что вопрос остается актуальным, и не исключают, что попытка ввести запрет будет повторена уже в ближайшее время.