«Во всем виновата моя жена»: что известно о смерти и браке экс-замглавы Минтруда Скляра

Бывший замминистра труда РФ Алексей Скляр найден мертвым в собственном доме в Москве. Накануне трагедии он писал друзьям, что уходит из жизни из-за жены. Что известно о смерти и браке Скляра — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет»

Тело 50-летнего экс-замглавы Минтруда РФ обнаружили спасатели на пороге его частного дома в поселке Филимоновский, дверь в который была открыта. Экстренные службы вызвали друзья Скляра, получив от него пугающее сообщение: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена», пишет телеграм-канал Mash. Спасатели не успели приехать на место до трагедии. По предварительным данным, бывший чиновник покончил с собой. Следователи выясняют подробности произошедшего.

Скляр стал замминистра труда и соцзащиты РФ в 2018 году. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. В 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин уволил чиновника, тот, согласно распоряжению главы правительства, покинул пост по собственному желанию.

«Во всем виновата моя жена»

Супруга бывшего чиновника Юлия, которую он обвинил в случившемся, отказалась отвечать на вопросы журналистов, сообщил телеграм-канал Baza. Женщина находится в состоянии сильного эмоционального потрясения. По словам друзей экс-замминистра, последние несколько лет брак Скляра сопровождали конфликты и скандалы на почве ревности.

Юлия — предпринимательница, на ее имя зарегистрировано ИП, специализирующееся на торговле сигаретами и мелкой рознице. По данным СМИ, у нее также были свои кофейни и салоны красоты. До того, как начать вести бизнес, женщина работала в медучреждении.

Скляр с женой воспитали двух сыновей. Один из них заявил телеграм-каналу Shot, что давно не общался с отцом и не знал о его смерти.

