Кому помешал ставленник Зеленского: почему Верховная рада не сразу одобрила нового министра обороны Украины
Политолог Аграновский: Верховную раду не устроил возраст Федорова
Фото: [president.gov.ua]
Михаил Федоров, бывший министр цифровой трансформации, сменил министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Рокировка стала инициативой лидера киевского режима Владимира Зеленского. Верховная рада, напротив, не сразу поддержала назначение Федорова. Как кадровые перестановки повлияют на позиции Киева — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кто он — молодой министр обороны Украины?
Федоров стал министром обороны Украины в 34 года, сменив на этом посту 50-летнего Шмыгаля. Экс-главу военного ведомства назначили министром энергетики и первым вице-премьером Украины. Кадровые перестановки были идеей Зеленского. По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов» и цифровизацией госуслуг и процессов, в чем нуждается Минобороны.
До новой должности Федоров занимал пост министра цифровой трансформации в течение последних 7 лет. К команде Зеленского он присоединился в 2018 году, возглавив цифровое направление работы избирательного штаба. Став президентом в 2019 году, Зеленский привлек молодого соратника в качестве внештатного советника по цифровизации.
В 2020 году, уже будучи вице-премьером и министром цифровой трансформации, Федоров вошел в украинский список «Forbes 30 до 30» как молодой визионер. Новый министр обороны Украины — автор сервиса госуслуг «Дия» и один из основателей программы «Армия дронов». Он также известен призывом к гендиректору Apple Тиму Куку прекратить поставки американских смартфонов в Россию и заблокировать для россиян доступ к App Store после начала СВО. Через соцсети Федоров обращался и к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой обеспечить Киев станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. На следующий день Макс заявил, что сервис стал доступен на Украине.
После увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины на фоне коррупционного скандала в конце 2025 года Федорова называли одним из претендентов на вакантное место. Но место Ермака занял экс-глава украинской разведки Кирилл Буданов*, которого многие эксперты называют главным организатором терактов на Украине. Федоров же получил должность министра обороны. Примечательно, что Верховная рада утвердила его назначение только со второй попытки.
Фото: [president.gov.ua]
Почему Верховная рада против ставленника Зеленского?
Главная претензия к Михаилу Федорову на посту министра обороны Украины — молодость и отсутствие необходимого опыта. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источники заявил политолог Дмитрий Аграновский. Федоров — человек совершенно не военный, отметил эксперт.
«Были еще разного рода претензии, что он в свое время чуть ли не курировал электронных мошенников — колл-центры. Мне кажется, эти претензии порядком ниже. Наверное, министерство цифровой трансформации Украины могло курировать подобного рода организации. В нынешнее время на Украине все политики скандальные, сам по себе режим абсолютно коррумпированный. Поэтому у многих найдутся порочащие их связи. Я думаю, как это не смешно, это не являлось главным препятствием», — отметил политолог.
Основная претензия к ставленнику Зеленского, по словам специалиста, слишком молодой возраст, отсутствие профильного образования и опыта в военной сфере. Хотя Федоров и входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины с 2021 года, он никогда не был связан с армией.
«Везде говорят, что Федоров — человек Зеленского, что таким образом президент Украины пытается вывести из-под удара тех, кто был причастен к коррупционному скандалу, но при этом он сохраняет контроль за ключевыми ведомствами. На ход СВО назначение особо не повлияет. У меня давно сложилось впечатление, что на Украине есть некие параллельные структуры управления, замкнутые непосредственно на западные страны, которые в большой степени контролируют ход военных действий и направляют его. От перемены мест марионеток сумма не меняется», — считает эксперт.
При этом Аграновский не исключил, что в силу отсутствия опыта 34-летний Федоров может совершить ошибки на посту главы военного ведомства.
Ранее стало известно, может ли венесуэльский сценарий быть реализован в Гренландии.
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.