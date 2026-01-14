Кому помешал ставленник Зеленского: почему Верховная рада не сразу одобрила нового министра обороны Украины

Кто он — молодой министр обороны Украины?

Федоров стал министром обороны Украины в 34 года, сменив на этом посту 50-летнего Шмыгаля. Экс-главу военного ведомства назначили министром энергетики и первым вице-премьером Украины. Кадровые перестановки были идеей Зеленского. По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов» и цифровизацией госуслуг и процессов, в чем нуждается Минобороны.

До новой должности Федоров занимал пост министра цифровой трансформации в течение последних 7 лет. К команде Зеленского он присоединился в 2018 году, возглавив цифровое направление работы избирательного штаба. Став президентом в 2019 году, Зеленский привлек молодого соратника в качестве внештатного советника по цифровизации.

В 2020 году, уже будучи вице-премьером и министром цифровой трансформации, Федоров вошел в украинский список «Forbes 30 до 30» как молодой визионер. Новый министр обороны Украины — автор сервиса госуслуг «Дия» и один из основателей программы «Армия дронов». Он также известен призывом к гендиректору Apple Тиму Куку прекратить поставки американских смартфонов в Россию и заблокировать для россиян доступ к App Store после начала СВО. Через соцсети Федоров обращался и к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой обеспечить Киев станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. На следующий день Макс заявил, что сервис стал доступен на Украине.

После увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины на фоне коррупционного скандала в конце 2025 года Федорова называли одним из претендентов на вакантное место. Но место Ермака занял экс-глава украинской разведки Кирилл Буданов*, которого многие эксперты называют главным организатором терактов на Украине. Федоров же получил должность министра обороны. Примечательно, что Верховная рада утвердила его назначение только со второй попытки.

Фото: [ president.gov.ua ]

Почему Верховная рада против ставленника Зеленского?

Главная претензия к Михаилу Федорову на посту министра обороны Украины — молодость и отсутствие необходимого опыта. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источники заявил политолог Дмитрий Аграновский. Федоров — человек совершенно не военный, отметил эксперт.

«Были еще разного рода претензии, что он в свое время чуть ли не курировал электронных мошенников — колл-центры. Мне кажется, эти претензии порядком ниже. Наверное, министерство цифровой трансформации Украины могло курировать подобного рода организации. В нынешнее время на Украине все политики скандальные, сам по себе режим абсолютно коррумпированный. Поэтому у многих найдутся порочащие их связи. Я думаю, как это не смешно, это не являлось главным препятствием», — отметил политолог.

Основная претензия к ставленнику Зеленского, по словам специалиста, слишком молодой возраст, отсутствие профильного образования и опыта в военной сфере. Хотя Федоров и входит в Совет национальной безопасности и обороны Украины с 2021 года, он никогда не был связан с армией.

«Везде говорят, что Федоров — человек Зеленского, что таким образом президент Украины пытается вывести из-под удара тех, кто был причастен к коррупционному скандалу, но при этом он сохраняет контроль за ключевыми ведомствами. На ход СВО назначение особо не повлияет. У меня давно сложилось впечатление, что на Украине есть некие параллельные структуры управления, замкнутые непосредственно на западные страны, которые в большой степени контролируют ход военных действий и направляют его. От перемены мест марионеток сумма не меняется», — считает эксперт.

При этом Аграновский не исключил, что в силу отсутствия опыта 34-летний Федоров может совершить ошибки на посту главы военного ведомства.

*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.