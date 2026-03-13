Война США с Ираном и пророчество о Четырех всадниках Апокалипсиса: параллели с библейским предсказанием
Daily Mail: в Сети обсуждают библейскую теорию о «знаках конца времен»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном в интернете распространилась теория, связывающая происходящее с библейским пророчеством о Четырех всадниках Апокалипсиса, пишет Daily Mail.
Сторонники этой версии утверждают, что цвета флага Ирана якобы напоминают символику всадников из Книги Откровения: белый (завоевание), красный (война), черный (голод) и бледный или зеленый (смерть).
Однако критики отмечают, что теория не совпадает с библейским текстом — черный цвет, символизирующий голод, на иранском флаге отсутствует.
Некоторые пользователи соцсетей пытаются объяснить это ростом цен на продовольствие или возможными перебоями поставок нефти через Ормузский пролив, но в самой Библии такой связи не существует.
Американский пастор Джефф Крамер заявил, что нынешние события могут иметь «библейское значение», поскольку древняя Персия, упомянутая в пророчествах, соответствует современному Ирану.
Он сослался на 38-ю главу книги Иезекииля, где Персия названа среди народов, выступающих против Израиля.
Тем не менее многие эксперты считают подобные интерпретации спекуляциями, отмечая, что Книга Откровения часто трактуется символически и не является буквальным прогнозом современных событий.