В британском графстве Кент произошла тревожная вспышка менингита, в результате которой погибли два молодых человека, пишет The Mirror.

Жертвами инфекции стали студент университета и учащийся колледжа, предположительно в возрасте от 17 до 21 года. Еще 11 человек находятся в тяжелом состоянии после заражения.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), вспышка может быть связана с недавней студенческой вечеринкой. В связи с этим предупреждения о возможных симптомах получили более 30 тысяч студентов и сотрудников.

На территории Университета Кента в Кентербери были замечены длинные очереди — студенты пришли за профилактическими антибиотиками.

Медики подчеркивают, что менингит поддается лечению, если обнаружить его на ранней стадии. Врач и депутат парламента Питер Принсли отметил, что при появлении симптомов необходимо срочно обращаться за помощью.

Среди основных признаков болезни называют: высокую температуру; сильную головную боль; рвоту; ломоту в шее; чувствительность к свету; характерную сыпь.

В UKHSA добавили, что у студентов симптомы часто путают с простудой, гриппом или даже похмельем, из-за чего заболевание может быстро перейти в опасную стадию.