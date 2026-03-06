Вы уверены, что пьете достаточно воды? Эксперты назвали признаки опасного обезвоживания

Как сообщает Daily Mail, многие люди считают, что пьют достаточно воды, однако на деле значительная часть населения страдает от скрытого обезвоживания. При этом человеческое тело примерно на 70% состоит из воды, и ее нехватка может серьезно повлиять на здоровье.

По рекомендациям Национальной системы здравоохранения Великобритании, взрослым следует выпивать около 2–2,5 литра жидкости в день. В этот объем входят не только вода, но и чай, кофе, соки и даже продукты с высоким содержанием влаги — например огурцы, помидоры или арбуз.

Эксперты предупреждают, что обезвоживание может привести к проблемам с сердцем, почками, настроением и концентрацией. Исследование Ливерпульского университета Джона Мура показало, что у людей, пьющих менее 1,5 литра жидкости в день, реакция гормона стресса кортизола была более чем на 50% выше.

Среди основных признаков обезвоживания врачи называют жажду, темную мочу, редкое мочеиспускание, усталость, головокружение и сухость во рту.

«Плохая гидратация связана с более сильной реакцией организма на стресс», — отметил исследователь доктор Дэниел Каши.

При этом специалисты напоминают, что и чрезмерное употребление воды может быть опасным: в редких случаях это приводит к так называемой водной интоксикации, которая нарушает баланс солей в организме.