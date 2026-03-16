Выпадение зубов, опоздания на экзамен, бегство: что на самом деле означают ваши кошмары

Повторяющиеся кошмары — не случайность, а способ мозга справиться со стрессом и скрытыми эмоциями, пишет Daily Mail со ссылкой на психологов.

По оценкам исследований, до 85% людей хотя бы раз видели кошмар за последний год, а у 2–8% взрослых они происходят регулярно. Обычно такие сны возникают во время фазы быстрого сна, когда мозг активно работает, но тело остается парализованным.

Эксперты объясняют, что самые распространенные кошмары имеют типичные психологические причины.

Сон о выпадающих зубах часто связан с тревогой о внешности, старении или потере контроля над жизнью.

Кошмар о проваленном экзамене или пропущенном тесте может появляться даже спустя десятилетия после учебы и обычно отражает давление на работе, страх не справиться с обязанностями или ощущение постоянной оценки.

Сон, в котором человек оказывается голым на людях, психологи связывают с чувством уязвимости и страхом быть осужденным окружающими.

Кошмары о падении, погоне или ловушке чаще всего отражают тревогу, внутренние конфликты или ощущение, что человек пытается «убежать» от проблем.

Психотерапевты отмечают, что частые кошмары могут сигнализировать о непроработанных эмоциях. В таких случаях специалисты советуют улучшать режим сна, снижать стресс и при необходимости обращаться за психологической помощью.