Западные винодельни на грани разорения: представитель отрасли обвиняет во всем зумеров — и вот почему

Владелец калифорнийской винодельни Inspiration Vineyards and Winery Джон Филлипс считает, что винная индустрия переживает кризис не из-за качества продукции, а из-за демографии, пишет New York Post. По его словам, главная проблема — сокращение поколения бумеров, которые были самыми активными потребителями вина.

«Это нужно подчеркнуть: дело не в том, что бумеры стали пить меньше, а в том, что их стало меньше», — заявил 65-летний Филлипс. Он добавил, что представители поколения X так и не смогли заменить их по уровню интереса к вину и участию в винных клубах.

Молодые поколения, включая зумеров, по его мнению, «еще не созрели» для вина. «Им нужно, чтобы это было весело и интересно, а вино — лишь часть опыта», — отметила глава ассоциации Alexander Valley Winegrowers Джесси Валлери.

По данным отрасли, выручка от вина в США в 2025 году сократилась более чем на миллиард долларов, а производство упало примерно на шесть миллионов ящиков. Ряд калифорнийских хозяйств уже закрылся. Филлипс считает, что схожие проблемы наблюдаются и в Европе — на фоне изменения климата и перепроизводства.