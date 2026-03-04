Защищает черных, но бьет женщин: основателя Black Lives Matter обвинили в растрате денег и побоях

По данным Daily Mail, основатель отделения Black Lives Matter в округе Лейк (штат Иллинойс) Клайд Маклемор оказался в центре скандала после драки с сотрудницей организации прямо в офисе.

Полицию вызвали в штаб-квартиру движения в городе Уокиган после сообщения о потасовке между Маклемором и менеджером проектов Ниайешей Хилл. По данным полицейского отчета, ссора началась из-за денег: женщина утверждала, что ей не выплатили зарплату и что средства организации расходуются не по назначению.

Маклемор заявил полицейским, что денег у организации уже нет. «Эти деньги уже закончились», — сказал он, имея в виду грантовое финансирование.

Хилл, в свою очередь, обвинила его в нецелевом использовании средств. «Несправедливо, что я работаю здесь, а деньги Black Lives Matter тратятся на вещи, не связанные с движением», — заявила она полицейским.

Конфликт быстро перерос в драку: стороны толкали друг друга, хватали за одежду и получили легкие травмы. Однако ни Маклемор, ни Хилл не стали подавать заявления.

Из-за противоречивых показаний полиция не стала никого задерживать и посоветовала сторонам избегать контактов. Позже Маклемор добился судебного запрета на приближение Хилл.