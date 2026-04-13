Зеленое пламя над Британией: почему ночное небо внезапно осветилось огромным огненным шаром

Жители Великобритании стали свидетелями необычного явления — ярко-зеленый огненный шар пронесся по ночному небу, пишет Daily Mail. Многие сначала приняли его за фейерверк, но позже выяснилось, что это был метеор.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали объект в ночь на 13-е апреля, около 00:30, после чего соцсети заполнили сообщения очевидцев. «Он был ярко-зеленым и огромным. Сначала подумал, что это фейерверк. Согласитесь, тяжело поверить, что перед тобой пролетает смертоносная комета из открытого космоса», — поделился один из пользователей.

Другие также признались, что не сразу поняли, что произошло. «Я лежала в ванной, когда вся комната внезапно осветилась ярко-зеленым пламенем — я подумала, что у меня галлюцинации после тяжелого рабочего дня», — пошутил один из очевидцев.

По словам экспертов, такие явления называются болидами — это метеоры, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку. «Объект нагревается из-за трения и в большинстве случаев распадается до того, как достигнет земли», — объясняют специалисты.

Подобные огненные шары происходят ежедневно по всему миру, но редко попадают в поле зрения людей, так как чаще возникают над океанами или в дневное время.