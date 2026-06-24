Хью Джекман неожиданно обратился к новому исполнителю роли Росомахи

Голливудский актер Хью Джекман, прославившийся ролью Росомахи в серии фильмов «Люди Икс», дал интервью для проекта Project Big Screen. В беседе с журналистами актер ответил на вопрос о том, какие советы он мог бы дать будущему исполнителю роли культового супергероя.

Ответ 57-летнего Джекмана удивил многих: он заявил, что не будет давать никаких советов.

«Я не собираюсь ничего говорить тому, кто сыграет эту роль, потому что мне никто ничего не сказал, и я очень рад этому. Надеюсь, что кто‑то просто придёт и сделает все, что захочет, по‑своему», — отметил Хью.

Он выразил надежду, что новый актер, который встанет на его место, тоже найдет свой уникальный подход. Он считает, что это поможет создать свежий и неповторимый образ, который будет отличаться от его собственного.

Несмотря на то что Джекман завершил карьеру Росомахи после фильма «Логан», он не исключил возможности возвращения. Актер признался, что готов играть этого персонажа до 90 лет, но только если увидит интересный сценарий.

Напомним, Хью впервые примерил образ Росомахи в 2000 году в фильме «Люди Икс». С тех пор он появился в этой роли в девяти кинокартинах, став одним из самых узнаваемых супергероев в истории кино.

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