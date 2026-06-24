Сбито 23 БПЛА, двое погибших и горящий дом: что известно об атаке дронов на Нижегородскую область к этому часу

В ночь на 24 июня Нижегородская область столкнулась с одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В результате происшествия погибли два человека, сообщил newsnn.ru.

Режим опасности и работа ПВО

По данным издания, режим беспилотной опасности был введен в регионе в 00:40. Сигнал от РСЧС поступил в МАКС-канал ведомства и на телефоны жителей. Утром в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионами России уничтожено более 300 дронов. В их числе были и цели над Нижегородской областью.

Перебои связи и ограничения в аэропорту

По информации издания, на фоне угрозы фиксировались перебои с мобильным интернетом. Также временно ограничили работу аэропорта Нижнего Новгорода. В результате восемь рейсов задержали, три отменили.

Данные губернатора: 23 дрона сбито, есть жертвы

Как уточняется в сообщении, около 09:18 глава региона Глеб Никитин доложил об уничтожении 23 дронов силами противовоздушной обороны. Атака унесла жизни двоих человек, еще двое получили травмы и были отправлены в медучреждения.

Причина гибели людей – возгорание жилого дома

Позднее мэр города Юрий Шалабаев пояснил, что смерть наступила из-за пожара в многоквартирном доме, вспыхнувшего после падения БПЛА. Пострадавшим и семьям погибших пообещали оказать поддержку, однако конкретные виды помощи пока не объявлены.

Повреждения объектов и устранение последствий

Никитин также сообщил, что повреждены производственная площадка, несколько машин и частных домов. Серьезных разрушений, по предварительным данным, нет. На месте работают аварийные и коммунальные службы.

В 09:38 ограничения в аэропорту сняли. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Для жителей работает горячая линия.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Подмосковьем.