Жара против футбола: почему игры на чемпионате мира становятся менее динамичными

Матчи Чемпионата мира по футболу в 2026 году могут оказаться менее динамичными из-за жары, пишет Daily Mail со ссылкой на анализ погодных условий от научной организации Climate Central. Эксперты оценили 104 запланированные игры турнира в Канаде, Мексике и США и выяснили: в 93% матчей есть риск температур выше 28°C — порога, после которого у футболистов может падать скорость и выносливость.

Предыдущие исследования показывали, что при такой жаре игроки меньше спринтуют, проходят меньшую дистанцию и хуже восстанавливаются. Это влияет не только на здоровье спортсменов, но и на темп матча, тактику и общий стиль игры: вместо резких рывков и высокого прессинга зрители могут увидеть более осторожный и «вязкий» футбол.

По оценке Climate Central, изменение климата уже увеличило вероятность такой изнуряющей жары примерно на 8%. Особенно тяжелым может стать матч Уругвая и Испании 26 июня в Мексике. Для первой игры Англии против Хорватии в Далласе риск жары, ухудшающей игру, оценили в 95%.

Организаторы пытаются снижать риски: в жарких городах больше матчей ставят на вечер, а на всех играх вводят обязательные паузы на воду. Если показатель влажной жары достигнет опасного уровня, встречу команд могут перенести.

Проблема в том, что большинство стадионов открытые. Полностью климат-контролируемыми будут только арены в Атланте, Далласе и Хьюстоне. А значит, страдать могут не только игроки, но и болельщики на трибунах.

Отдельные исследователи предупреждают: примерно четверть матчей могут пройти в небезопасных условиях, а пять игр окажутся настолько жаркими, что их лучше было бы отложить. Чемпионат мира все больше становится не только спортивным, но и климатическим испытанием.