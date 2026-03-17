Жара убивает незаметно: ученые назвали число жертв от глобального потепления к 2050 году

Глобальное потепление может привести к сотням тысяч дополнительных смертей — не напрямую, а через снижение физической активности, пишет Washington Post со ссылкой на исследование в журнале Lancet Global Health.

Ученые проанализировали данные из 156 стран за 2000–2022 годы и выяснили: каждый месяц с температурой выше 28°C увеличивает уровень малоподвижности примерно на 1,4 процентного пункта.

По прогнозам, к 2050 году это может привести к 470–520 тысячам дополнительных смертей ежегодно, а также к экономическим потерям до $2,6 млрд в год.

Главная причина — жара делает повседневную активность сложнее: прогулки, спорт и даже дорога на работу становятся тяжелыми и небезопасными. В результате люди чаще выбирают сидячий образ жизни.

Особенно сильно эффект проявляется в странах с низким и средним доходом, где у людей меньше доступа к кондиционерам, спортзалам и комфортной инфраструктуре.

Эксперты подчеркивают: малоподвижность напрямую связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Ученые призывают учитывать этот фактор при борьбе с климатическими изменениями — например, создавать охлаждаемые пространства, тень в городах и безопасные условия для активности даже в жару.