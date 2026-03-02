Женщину зарезали прямо на автобусной остановке В США: подозреваемый — мигрант с 30 арестами

В американском штате Вирджиния 41-летняя Стефани Минтер была смертельно ранена ножом на автобусной остановке в округе Фэрфакс, пишет издание New York Post. Женщину с множественными ранениями верхней части тела обнаружили в павильоне на Ричмонд-Хайвей, спасти ее не удалось.

По данным полиции, подозреваемым стал 32-летний Абдул Джалло, гражданин Сьерра-Леоне. Его задержали на следующий день после того, как камеры видеонаблюдения показали, что он выходил из автобуса вместе с погибшей и был последним, кто видел ее живой. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что мужчина незаконно въехал в страну в 2012 году и ранее более 30 раз задерживался по различным обвинениям, включая вооруженные нападения, вымогательства, изнасилования, грабежи и другие преступления. В 2020 году в отношении него был оформлен ордер на депортацию.

Мотив нападения пока не установлен, неизвестно и были ли подозреваемый и жертва знакомы. Джалло содержится под стражей без права освобождения под залог.