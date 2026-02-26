Живет на пособия и прославляет безработицу: немецкий блогер взорвал Сеть своим образом жизни

В Германии разгорелся скандал вокруг 26-летнего блогера Янниса Беркарда, которого в сети прозвали «самым горячим безработным». Он открыто рассказывает, как живет на государственное пособие в €858 в месяц и делится советами, «как оставаться безработным», пишет издание Daily Mail.

Беркарду девять месяцев выплачивают Bürgergeld — пособие для граждан. Квартиру в Ганновере ему подарила бабушка, поэтому он не платит аренду. В соцсетях у него около 80 тыс. подписчиков: он снимает ролики о возврате бутылок в супермаркетах, оценивает магазины и демонстрирует размеренную жизнь.

«У меня намного больше времени, чем раньше, и не значительно меньше денег», — заявил он телеканалу ZDF. На критику блогер реагирует иронично. Когда один из пользователей написал, что «платит за него налоги», Беркарда язвительно ответил: «Уже поздно. Не забудь, что завтра рано вставать на работу».

История вызвала волну возмущения на фоне экономических проблем Германии и дискуссий о будущем социальной системы. Эксперты напоминают, что масштабные реформы пособий проводились более 20 лет назад, а сейчас безработица вновь растет.