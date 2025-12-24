Зима, от которой не оторваться: самые эффектные новогодние локации Москвы сезона2025/26

Зимой в центре Москвы в рамках фестивалей «Московские сезоны» и «Зима в Москве» традиционные прогулочные маршруты получили сезонное оформление. Площади и улицы украсили арт-объекты и хвойные композиции. Кадры с локаций буквально захватили соцсети, многие из них уже успели стать любимыми местами для фотосессий как у москвичей, так и у гостей столицы. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало лучшие новогодние локации сезона-2025/26, которые действительно стоят внимания.

Мир чудес

Местоположение: Московский зоопарк

Главный вход в Московский зоопарк украшает гигантский хвойный покров, на котором раскинулись яркие новогодние шары. Красные, желтые и серебристые игрушки так и манят сделать фото для соцсетей на фоне праздничного буйства красок.

В декорациях сказки

Местоположение: Большой театр

Перед фасадом Большого театра создано зимнее пространство по мотивам балета «Щелкунчик». Террасный сад оформлен как сцена с декоративными домами и театральными ложами.

Специально для любителей эстетичных фото в зоне фонтана установлены световые инсталляции в виде «хрустальных» цветов, которые гармонируют с фасадом Большого театра. Это локация стала одной из самых изысканных и необычных в Москве, поскольку в цветниках размещены хвойные и лиственные деревья, напоминающие зимний лес. Над композицией установлен декоративный воздушный шар. Центральную часть занимает рождественская ель.

ГУМ

Местоположение: Красная площадь, 3

Галереи ГУМа в этом сезоне оформлены в стилистике вятской дымковской игрушки. Под сводами универмага размещены декоративные фигуры барынь, всадников, индюков и элементы традиционного орнамента.

Яркие огни, освещающие Красную площадь, станут еще одной точкой сбора для ценителей красивых фото в новогодней столице. Вдоль аллей также представлена ежегодная выставка новогодних елок. В этом году экспозиция включает 81 дерево, каждое из которых украшено в собственной тематике — от сказочных мотивов до образов, вдохновленных кино и анимацией. Выставка открыта для посетителей ежедневно до середины января.

Кроме того, территория может привлечь самым главным новогодним катком — напротив Кремля. Место между ларьками с горячими напитками и закусками, которые расстилаются по всей Красной площади, занято под увешанную гирляндами елку.

Фото: [ медиасток.рф ]

Волшебная библиотека

Местоположение: Российская государственная библиотека

Специально для москвичей и гостей столицы территория у памятника Ф. М. Достоевскому оформлена в виде открытого читального зала. Летние цветочные композиции заменены елями, пихтами, кедрами, соснами и можжевельниками. Зимняя локация, оформленная в поэтическом стиле, стала новым пунктом для фотографий горожан. Массивные книги в синем переплете, стоящие на латунных светильниках с зелеными абажурами создают камерную визуальную среду.

Мир игрушек

Местоположение: Кузнецкий Мост, 9-13

На участке Кузнецкого Моста установлены огромные детские игрушки: юла, лошадка-качалка, плюшевый медведь, деревянный самолет. Игрушки спрятались среди елей и других деревьев.

В начале улицы стоит скульптура медведя с наряженной елью. Также рядом с локацией встречает белоснежный снеговик с красным шарфом. Поднимаясь по ступенькам Мира игрушек, у гостей выставки будет возможность обратить внимание и на другие композиции среди деревьев.

Арт-объекты «Сделано в Москве»

В разных районах центра Москвы установлены девять праздничных павильонов «Сделано в Москве», внутри которых работают торговые пространства с продукцией столичных производителей.

На улице Рождественке появился огромный вязанный красный шар, На Кузнецком Мосту, напротив ЦУМа, — павильон с гигантскими коньками. На Старом Арбате размещен павильон «Самовар», знакомый горожанам по прошлым сезонам, в этом году он дополнен декоративным шарфом с орнаментом в русском стиле. На Новом Арбате работает павильон «Коробка конфет». Павильон «Поезд» стоит в Парке Горького, «Фабрика подарков» — в парке «Музеон», «Воздушный шар» — на Трубной площади и «Холодильник» — на Тверском бульваре.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Механика чудес

Местоположение: Кузнецкий Мост, 3-5

Пространство оформлено в тематике механических игрушек. Здесь найдется и старинный поезд под арочной галереей, и дирижабль с элементами викторианского стиля. Локация отсылает к эстетике стимпанка. Золото-серебряные шары становятся яркой основой для фотографий в вечернее время, переливаясь оттенками с представленными шестеренками на изумрудных массивах.

Зефирное чудо

Местоположение: Столешников переулок

Фасады пастельные оттенков в нижней части переулка украшены большими зефирками, а летние многоуровневые конструкции превращаются в ярусные торты. В начале переулка размещена фотозона в виде ретроавтомобиля с подарками. Конечно, обрамлены «сладости» главными символами Нового года — зелеными елочками.

Пряничные чудеса

Местоположение: Камергерский переулок

Камергерский переулок украшают большие имбирные пряники. Павильоны, скамейки, цветники и тоннель покрыты «глазурью».

Здесь все словно сделано из сладкого теста: имбирные пряники с кружевной белой глазурью, домики-павильоны в «пряничном» стиле, декоративные скамейки и цветники, а также хвойные композиции из пихт, сосен, пиний и можжевельника. Особое настроение создает волшебный тоннель из огней и декораций — идеальное место для зимних фотографий и неспешных прогулок.

Фото: [ t.me/mosrutop ]

Улица подарков

Местоположение: Новый Арбат, 8-24

Четная сторона Нового Арбата стала многоуровневым праздничным пространством. На крышах новогодних павильонов, спрятанных среди елей, размещены ретроавтомобили, фигуры игрушек и подарки.

Вечером эта локация становится излюбленной туристами и москвичами, поскольку она буквально освещает Арбат своей красой и зимней атмосферой. Елки с красно-желтыми шарами, а также красно-белые инсталляции для дружеских посиделок делают площадку точкой притяжений для кинематографических фото в стиле 1980-х годов.

Мандариновое настроение

Местоположение: Улица Арбат

Оформление Старого Арбата выполнено в единой концепции. Центральным элементом стала декоративная ель с мандариновой тематикой.

Вдоль пешеходной зоны размещены ели в кашпо, карусели с миниатюрными елками, дополняющие маршрут прогулки. Там же установили масштабную светящуюся инсталляцию в форме советских торговых весов, где вместо привычных гирек используются мандарины. Арт-объект открыт для всех желающих: каждый может узнать свой вес в пересчете на это полезное новогоднее лакомство — куда более легкое и здоровое, чем калорийные праздничные салаты и выпечка, и с улыбкой убедиться, что в килограммах цифра выглядит значительно скромнее.

