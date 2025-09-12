Зоя Космодемьянская: первая женщина Герой СССР и ее подвиг в 18 лет

13 сентября 1923 года родилась Зоя Анатольевна Космодемьянская. Она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Ее имя навсегда связано с понятием мужества, стойкости и любви к Родине. Что известно о жизни героини — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Детство и семья

Зоя появилась на свет в селе Осиновые Гаи Тамбовской губернии в семье интеллигентов. Отец — Анатолий Космодемьянский — был сельским учителем, мать — Любовь Тимофеевна преподавала русский язык и литературу. Семья жила скромно, но уделяла большое внимание образованию детей. У Зои был младший брат Александр, который тоже стал Героем Советского Союза, погибнув в 1945 году.

В 1929 году семья переехала в Москву. Зоя училась в школе № 201. Учителя отмечали ее как усердную ученицу, любящую книги и интересующуюся историей. В подростковом возрасте у нее начались проблемы со здоровьем: врачи поставили диагноз «неврастения», однако, несмотря на приступы болезни, Зоя продолжала учебу и активную жизнь.

Личность и характер

Современники вспоминали Зою как серьезную, вдумчивую, немного замкнутую, но необычайно решительную. Она отличалась сильным чувством справедливости. В школе Зоя вступила в комсомол, участвовала в общественной жизни. Любила литературу, особенно произведения Лермонтова и Горького.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Зое было всего 17 лет, но она сразу решила помогать фронту. Сначала девушка записалась добровольцем в истребительный батальон, а в октябре 1941 года ее направили в особую часть разведывательно-диверсионного назначения при штабе Западного фронта.

Там ее обучали партизанской тактике: маскировке, разведке, подрывному делу. Во время конспиративной работы Зоя использовала псевдоним «Таня».

Задание в Петрищево

В ноябре 1941 года, когда немецкие войска стояли в нескольких десятках километров от Москвы, диверсионной группе, в которую входила Зоя, поручили задание: нарушить расположение противника в деревне Петрищево Рузского района Московской области.

Задача была крайне опасной — поджигать дома, где размещались немецкие солдаты, уничтожать штабные документы, лишать врага крова и тепла в условиях зимы.

Ночью 27 ноября 1941 года Зоя и ее товарищи проникли в деревню. Ей удалось поджечь несколько домов, где размещались немецкие военные. В те дни в Петрищево стояло до 100 солдат вермахта.

На следующий день, 28 ноября, Зоя вернулась в деревню, чтобы продолжить задание. Она пыталась поджечь конюшню, но была схвачена местными жителями и передана немцам.

Девушку подвергли пыткам: ее избивали, держали на морозе раздетой, издевались психологически. Немцы требовали назвать имена товарищей, но Зоя ничего не сказала. Ее стойкость произвела сильное впечатление даже на врагов.

Казнь

Утром 29 ноября 1941 года Зою Космодемьянскую вывели на казнь в центре деревни Петрищево. На глазах у местных жителей ее повесили на деревянном столбе.

Перед смертью Зоя громко произнесла слова, которые вошли в историю.

«Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят», — сказала она.

Зое было всего 18 лет.

Слава и признание

В январе 1942 года в газете «Правда» вышел очерк журналиста Петра Лидова «Таня». Автор рассказал о казни юной подпольщицы. Статья вызвала широкий отклик, и подвиг девушки стал известен всей стране.

16 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Зое Космодемьянской звание Героя Советского Союза (посмертно). Она стала первой женщиной, удостоенной этой награды во время войны.

