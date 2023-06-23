«Цены растут, давление поднимается»: российские психологи поддержали идею отменить ЕГЭ

В Госдуму планируют внести законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такой информацией в социальных сетях поделился Замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эту идею поддержали психологи. Они сходятся во мнении, что единый государственный экзамен является слишком сильным стрессом для подростков.

Большое напряжение

Психолог Екатерина Алексеева рассказала, что в целом, любой серьезный тест может негативно отразиться на психике ребенка. Однажды ей даже пришлось идти на экзамен с ребенком.

«У него был настолько сильный стресс, что он не мог сам дойти уже до школы. Это была четвертая пересдача. Так формируется неуверенность в себе, страдает самооценка. Проблема не в детях, а в системе обучения, которую уже давно пора менять», — рассказала Алексеева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш эксперт специализируется на НЛП-практике, МАК-консультациях, поэтому часто работает с подростками. И, по ее словам, нынешняя система оценки сильно влияет на психику человека.

«Если раньше в школах учителя могли как-то помочь ребенку, подсказать, задать наводящий вопрос, то сейчас они сдают в чужой школе, наедине с собой и своими страхами. Это очень сильный стресс, с которым в силу своего возраста подростки не могут справиться. Даже не каждый взрослый человек все это выдержит», — пояснила собеседница.

С психологической точки зрения отмену ЕГЭ поддерживает и психолог Кристина Радина. Она уверена, что выпускников изначально не учат тому, как правильно относиться к этому экзамену, как эмоционально реагировать на это событие.

«Вместо этого превозносится важность ЕГЭ, ученикам напоминают, что по результатам этого экзамена станет понятно, сможет ли поступить школьник на бюджет. В свою очередь, цены в вузах постоянно растут и, соответственно, сдача этого экзамена является большим напряжением для учеников», — рассказала Радина.

По ее словам, учителя, имеющие старую закалку, не поддерживают учеников, а придают избыточную значимость ЕГЭ. На взводе могут быть и родители.

Кроме того, эксперт уточнила, что за годы ее практики наблюдается некоторая инволюция мышления подростков. Они теряют способность мыслить пространственно.

Отказываются идти в десятый класс

Во время подготовки к ЕГЭ, продолжает Алексеева, подростки часто фокусируются только на этом занятии. Если раньше можно было рассчитывать на выпускные и на вступительные экзамены, то сейчас одно лишь испытание воспринимается, как последний шанс на поступление.

Многие отказываются от общения с друзьями, социального взаимодействия. Мало кому удается совмещать подготовку к экзамену и другие привычные дела.

«Также, когда подросток поступает в высшее учебное учреждение, там система обучения построена по-другому, и учащемуся сложно адаптироваться. На работе он и вовсе сталкивается с другими реалиями. Детей пугает ЕГЭ, поэтому они отказываются идти в десятый класс. Теряется процент людей, которые идут за высшим образованием», — уточнила Алексеева.

Психолог добавила, что многие отказываются продолжать обучение в школе, потому что боятся того стресса, который им придется пережить. Они уходят в колледжи, потому что учебу там гораздо проще совмещать с другими делами и там не нужно готовиться к ЕГЭ.

«Потеют ладони, крутит живот»

В то же время, по словам Радиной, от всех учителей требуют, чтобы их ученики хорошо сдавали экзамен. Это может осложняться многими факторами и обстоятельствами, которые неподвластны преподавателям. В частности, стрессом.

«Реакция на стресс может быть разной. Иногда происходит мобилизация всех нужных ресурсов, и человек вспоминает даже то, что давно забыл. Но чаще всего, к сожалению, происходит паника. Включаются вегетативные отделы нервной системы, потеют ладони, крутит живот, падает или поднимается давление из-за волнения и паники. Все это отвлекает ученика, и он может показать худший результат. Оценка знаний будет необъективной», — считает психолог.

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