«С этим ЕГЭ антидепрессанты и транквилизаторы не помогут»: школьники скупили успокоительные, чтобы сдать экзамены

Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выросли продажи препарата для снятия психоэмоциональных напряжений (глицина) и седативных средств растительного происхождения, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

Так, с 26 мая по 20 июня объем продаж глицина вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем начала года, а растительных успокоительных — на 16%.

Однако многие пользователи Сети отметили, что глицин неэффективен в борьбе со стрессом.

«Глицин не помогает. Даже если его в лошадиных дозах пить»; «Меня глицин уже не берет»; «После таких препаратов можно вообще перестать соображать»; «Мир сошел с ума. Какой глицин? Валерьянка плюс пустырник, и все будет хорошо», — пишут комментаторы.

Также россияне считают, что ЕГЭ и процесс поступления в вуз слишком сильно подкашивает психику подростков.

«С этим ЕГЭ антидепрессанты и транквилизаторы не помогут»; «Бедные дети. Еще из школы выпуститься не успели, а приходится успокоительные пить», — рассуждают юзеры.

Ранее в Госдуме раскритиковали выпускников, которые приходят на экзамен в шортах.