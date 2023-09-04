«Без скидок экономика Турции просядет»: выяснилось, зачем Эрдогану была нужна встреча с Путиным

В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам российского президента, отношения между двумя странами развиваются, в частности, в сферах торговли и энергетики.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, поможет ли Эрдоган организовать переговоры России и Украины, что будет с зерновой сделкой и получит ли Турция скидку на газ от РФ.

«Карта миротворца»

Одной из главных тем, которую, по мнению эксперта, главы государств наверняка обсудят непублично, будет помощь Турции в возможных переговорах между Россией и Украиной. Президент Владимир Путин объявил, что обсудит эту ситуацию с Эрдоганом. По словам Ванифатова, Эрдогана этот вопрос волнует не меньше, чем Путина.

«После победы на президентских выборах Эрдоган ушел из международной новостной повестки. Единственный раз, когда он крупно заявил о себе, произошел в момент передачи членов «Азова» (запрещенная на территории России террористическая организация. — Прим. ред.) Украине. Но сейчас он будет разыгрывать карту миротворца», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, позиция посредника в диалоге России и Украины поможет Эрдогану сдержать недовольство его правлением в Турции. Особенно на фоне конфликтов местных жителей с сирийцами и выходцами из азиатских стран.

Новый виток зерновой сделки

Важным вопросом на встрече станет и зерновая сделка. Эксперт считает, что на переговорах Турция захочет выторговать себе роль центра поставок зерна, из которого будут доставлять зерно остальным покупателям. Однако вряд ли сделка возобновится в ближайшее время.

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«На данный момент, скорее всего, стороны договорятся о каких-то разовых поставках зерна в Турцию с последующим отправлением этого зерна в нуждающиеся страны. О новом полноценном витке зерновой сделки можно будет начинать говорить после саммита G20 и генассамблеи ООН», — отметил Ванифатов.

Газовые контракты

На встрече глав государств Владимир Путин отметил, что в Турции может появиться газовый хаб. Ванифатов считает, что идет речь о предоставлении скидок на газ и выгодных для Турции газовых контрактов в обмен на помощь в переговорах и зерновой сделке.

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«Визит президента Турции в Россию, а не наоборот, как об этом сообщали турецкие СМИ, показывает, насколько эта встреча важна именно для Эрдогана. Благодаря ней он сможет договориться о выгодных поставках газа. Без скидок экономика Турции просядет, а рейтинг Эрдогана упадет», — заключил политолог.

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