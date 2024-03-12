«Будут возникать дыры»: как изменится ход СВО в марте

Уже третий год продолжается спецоперация. Что будет происходить на передовой в марте этого года, мы выясняли с политологом из Химок Данилой Гуреевым. Он раскрыл политические, экономические и другие аспекты конфликта и объяснил, в каком направлении меняется ход СВО.

Запад просчитался

Спецоперация давно вышла за рамки российско-украинских отношений, сказал Гуреев.

«Все страны в мире участвуют в конфликте, за исключением Индии и Китая, которые абстрагировались от него. Западноевропейские игроки напрямую оказывают всеобъемлющую помощь Киеву. Они не хотят усиления России, да и до начала СВО в Украину было вложено немалое количество средств через систему НКО», — заметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, даже по мнению Запада, конфликт затянулся. По словам Гуреева, европейские государства потратились куда больше, нежели планировали. Экономика Германии уже не считается крупнейшей в Европе.

«Мы видим, что зарождается кризис всестороннего объема буквально в каждой европейской стране, поддерживающей Украину», — заметил политолог.

Военные хитрости

Наш собеседник провел параллель с Первой мировой, когда шла война на истощение. Выигрывает тот, у кого больше ресурсов для сражений. Артиллерия осталась актуальной в боевых действиях, но появились и другие средства ведения боя.

«Пять лет назад никто не думал, что люди будут гранаты привязывать к дронам, а теперь мы убедились, что это эффективное средство поражения. СВО можно сравнить и с франко-прусской войной, когда вообще вся система боевых действий кардинально изменилась», — объяснил эксперт.

У Российской армии к марту 2024 года, по словам собеседника, артиллерии и крылатых авиационных бомб в разы больше, чем у противника. А у Киева даже нет завода по производству патронов — налицо зависимость от Запада не только в деньгах, но и в вооружении, подчеркнул Гуреев.

Фото: [ t.me/mod_russia ]

Люди решают

Но сколько бы дронов и самолетов ни было, всем этим должны управлять люди. На территории России была лишь одна небольшая волна мобилизации, а на Украине идет уже 12-ая.

«Я считаю, что это та же первая волна мобилизации, которая до сих пор не заканчивается. К марту этого года украинцев ловят на улицах, а тюрьмы опустели: всех заключенных переправляют на фронт. Да и таких примеров тотальной женской мобилизации я тоже не помню, еще нигде не отправляли дам на штурм», — добавил политолог.

Украина закрыла границы, оттуда можно только тайно сбежать.

«Видим, что украинское государство потихоньку кончается. Украина уже не восстановится, и с военной точки зрения она все больше надламывается. Запад не может обеспечить всех потребностей ВСУ, и как итог в марте будут возникать дыры в обороне Украины, что позволит Российской армии действовать более смело», — подчеркнул эксперт.

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