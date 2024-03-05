Домохозяйки будут в восторге: консультант раскрыл секреты нового сериала о событиях на Евромайдане

На федеральном канале выходит многосерийный фильм про переворот на Украине в 2014 году. Он называется «Переведи ее через Майдан». О том, кому будет интересно посмотреть сериал, мы поговорили с консультантом картины, историком и политологом Павлом Данилиным.

Любовь и детектив

По словам Данилина, посмотреть эту ленту стоит каждому человеку.

«Домохозяйке, которая вообще не интересуется политикой, будет любопытно наблюдать за межличностными отношениями между мужчинами и женщинами. Любителям детективных сериалов тоже придется по вкусу. Наверняка картина понравится тем, кто с удовольствием смотрел «Карточный домик», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как подчеркнул наш собеседник, сериал нацелен на максимально широкую аудиторию. Именно поэтому картину и сняли.

«А вовсе не потому, что она «политически правильная», — подчеркнул консультант.

Фото: [ Первый канал ]

По старым следам

Павел Данилин был сценаристом и экспертом в 8-серийной картине «Анатомия Майдана». Там подробно описываются события, происходившие на Евромайдане в 2013 и 2014 годах.

«Увидев этот сериал, производители «Переведи ее через Майдан» обратились ко мне с просьбой оказать им консультацию. Ошибок в сценарии было не так много, в основном, по мелочи», — заметил эксперт.

Повествование идет от нескольких лиц. Авторы предлагают несколько сюжетных линий: любовную, политическую и детективную. В анонсе кажется, что героями являются Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Но, по словам политолога, это не совсем так.

«Внутри герои будут несколько иными, они будут ближе к обычному человеку. Зритель увидит и представителей бандеровской субкультуры, и спецназа, и не только. В общем, всем рекомендую посмотреть. Это будет действительно очень красочное и интересное зрелище», — подчеркнул Данилин.

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