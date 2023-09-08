Выяснилось, как США и Россия будут действовать в случае ядерной войны

Возможная ядерная война — одна из самых обсуждаемых тем в последние пару лет. Но большинство из нас даже не представляет, к каким последствиям приведет ядерная эскалация.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что человечество стоит на пороге самого большого международного конфликта в истории.

«Полномасштабная ядерная война перестала быть невообразимой из-за агрессивно настроенных политиков в западных странах. Существует много сценариев этого конфликта», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, к глобальному ядерному конфликту могут привести сложные отношения между Россией и США. Дело в том, что эти государства имеют до 90% из числа всех запасов ядерного оружия.

«США в таком случае ударят по российским городам-миллионникам, чтобы принести как можно больше жертв. Россия в ответ атакует территорию США и Европы, где хранятся американские ядерные боеприпасы», — пояснил собеседник.

Как отметил Ванифатов, российская система «Мертвая рука» при таком раскладе автоматически ударит по территории противника мощнейшими ядерными зарядами даже в случае гибели всего военного руководства.

Ранее политолог описал другие сценарии применения ядерного оружия.