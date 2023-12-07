Что известно об убийстве украинского политика Ильи Кивы

В Одинцовском округе убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который запросил здесь политическое убежище еще до начала СВО. Причиной смерти стал выстрел в голову.

Убили по указке Киева?

Тело политика нашли на территории SPA-отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево вчера около 15:00, пишет канал Shot. Прибывшая по вызову «скорая» не смогла помочь, врачи лишь констатировали смерть. А следователи начали осматривать место преступления и обрабатывать записи с видеокамер. Въезд в отель перекрыли. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«Неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Продолжают работу следователи и криминалисты», — сообщили подмосковные следователи и показали видео своей работы.

Кто мог совершить это преступление, еще предстоит разобраться профессионалам, но некоторые намеки уже есть. Косвенно признался в убийстве представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Он сказал, что «Кива — все. И такая судьба постигнет и других предателей».

Тело политика нашли на территории SPA-отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево вчера около 15:00, пишет канал Shot. Прибывшая по вызову «скорая» не смогла помочь, врачи лишь констатировали смерть. А следователи начали осматривать место преступления и обрабатывать записи с видеокамер. Въезд в отель перекрыли.

Вероятной причиной устранения Ильи Кивы стало его недавнее интервью порталу 5-tv, которое он дал за пару недель до своей смерти. Там политэмигрант раскрыл, кто основал украинский наркокартель и даже перечислил фамилии кураторов. Якобы на предприятии «Химпром», которое расцвело за время правления президента Украины Владимира Зеленского, изготавливали запрещенные вещества в промышленных масштабах. В качестве владельца наркобизнеса Кива назвал начальника СБУ Василия Малюка. Неудивительно, что именно киевские спецслужбы косвенно взяли на себя ответственность за убийство.

Фото: [ Социальные сети ]

Могли быть соседи

Гибель экс-депутата Рады Ильи Кивы выглядит довольно загадочно. Убийца, естественно, скрылся. Но проблема в том, что отельная территория была закрыта. В этом коттеджном поселке по периметру стоит забор, а въезд находится под охраной. Номера всех въезжающих машин фиксируются на камеру. Это значит, что злоумышленнику было сложно проникнуть незамеченным.

Однако корреспондент «Известий» Александр Сафиулин обошел кругом огороженную территорию и обнаружил прогалы в заборе, через которые любой желающий мог проникнуть внутрь.

Также журналисты выяснили, что в день убийства Кива прогуливался вокруг гостиницы. Об этом сообщили другие постояльцы. На снегу остались протоптанные дорожки. Нельзя исключать, что убийцей мог стать и постоялец отеля.

По поводу проживания в гостинице в прессе пишут разное. В одних источниках указано, что Кива жил в отеле давно, в других — что мужчина пытался скрыться в Одинцово, узнав об угрозе своей жизни заранее.

Фото: [ Социальные сети ]

Кто следующий?

Как напомнил политолог Павел Данилин, Илья Кива раньше руководил филиалами «Правого сектора» в Полтаве и на Востоке Украины. Кива возглавлял Социалистическую партию в своей стране и профсоюзы Министерства внутренних дел. Кроме того, мужчина занимал должность советника министра внутренних дел Арсена Авакова, а в 2014 – 2015 годах был одним из вдохновителей боевых действий в Донбассе.

«Мне трудно понять целесообразность такого поступка СБУ или ГУР. Хотя в их рядах находятся такие микроцефалы и дегенераты, что от них можно ждать убийства и Ахмедова, и Порошенко, и Авакова. Не удивлюсь, если устранят и Зеленского», — отметил Данилин, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению нашего собеседника, устранение Кивы демонстрирует, что у киевских спецслужб достаточно агентуры для совершения актов запугивания в нашей стране. И это ни для кого не секрет, и было бы необычно, если бы таковых не было.

«Вероятнее всего, эта агентура состоит либо из завербованных одиночек, либо из криминальных элементов со связями на Украине. Полностью остановить работу криминалитета крайне сложно, а одиночек — и вовсе невозможно. Так что у нас остается одна возможность остановить происходящее — победить, достигнуть целей спецоперации», — подчеркнул политолог.

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