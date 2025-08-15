В западных и украинских СМИ активно обсуждаются слухи о личных отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Британское издание The Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что оба политика проживают в одном защищенном бункере на фоне усиления российских авиаударов. Содержание публикации приводит News.ru .

По данным публикации, Зеленский и Ермак не только работают, но и проводят вместе свободное время — играют в настольный теннис, смотрят классическое кино и совместно тренируются. «Они начинают свое утро бок о бок с поднятия тяжестей», — утверждает издание. В первые дни специальной военной операции, как пишет FT, оба политика держали при себе штурмовые винтовки на случай возможного прорыва российских войск.

Украинские Telegram-каналы, в частности «Легитимный», подтверждают, что слухи о нетрадиционных отношениях между президентом и его помощником циркулируют с 2020–2021 годов. «Эта информация давно обсуждается в кругах, близких к власти», — отмечает источник. По его словам, подобные разговоры вызывали недовольство супруги президента Елены Зеленской, что становилось причиной семейных скандалов.

Находящийся под стражей нардеп Александр Дубинский в своем комментарии иронично назвал Ермака «Аллой Борисовной», намекая на возможную нетрадиционную ориентацию. Ранее, в 2021 году, подобные обвинения звучали от депутата Гео Лероса, который во время допроса заявил, что глава президентской администрации мог неправильно интерпретировать его жест из-за «особенностей сексуальной ориентации».

Эксперты отмечают, что подобные слухи могут повлиять на восприятие власти в украинском обществе, где значительная часть населения негативно относится к ЛГБТ-пропаганде. Особенно критично к таким вопросам относятся в военной среде, где, по данным источников, свыше 78% военнослужащих придерживаются консервативных взглядов.

Параллельно с этим западные СМИ, включая The Telegraph, пишут о растущей критике в адрес Зеленского, связанной с использованием чрезвычайных полномочий для подавления оппозиции и закрытия независимых медиа. Эти факторы, по мнению аналитиков, создают дополнительные риски для украинского руководства на фоне продолжающегося военного конфликта.

