«Еще более глубокий кризис»: выяснилось, как умрет ООН и что ее заменит

Последнее время Организацию Объединенных Наций (ООН) критикуют все, кому не лень. В бездействии, в неэффективности или даже в излишнем пацифизме. Чего только стоит недавний конфликт между организацией и Израилем: после слов генсека Антониу Гутерриша о войне на Ближнем Востоке еврейское государство прекратило выдачу виз сотрудникам ООН.

Гутерриш подверг критике израильские методы решения палестинской проблемы, а также заявил, что Иерусалиму необходимо осознавать реальные политические причины атаки ХАМАС. В ответ на это постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал генсека подать в отставку и пообещал преподать организации урок.

Понятно, что созданная после Второй мировой войны система международной безопасности сегодня находится на последнем издыхании. Но что придет ей взамен и насколько новый проект будет эффективным и, главное, всеобщим? Найдется ли в нем одновременно, например, место для России, Китая и США?

Общих интересов больше нет

«Сейчас идет стремление к децентрализации, построению многополярного мироустройства. Межрегиональные, блоковые структуры берут верх над общими, международными — те же БРИКС, ШОС, ЕАЭС и другие», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт в сфере международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина.

Она отметила, что ООН выполняла свою функцию даже в период глобального геополитического противостояния — Холодной войны, но в последние годы утратила роль международного арбитра и эксперта. В самой структуре ООН и праве вето организаторов на любые решения заложены непреодолимые краеугольные противоречия, поэтому по всем основополагающим вопросам удовлетворяющего все стороны решения чаще всего не бывает, констатировала юрист. Так, например, не удалось в свое время предотвратить бомбежку Югославии. Агрессию осудили, но не остановили.

Вслед за Лигой Наций

«Как когда-то стала неэффективной Лига Наций и поэтому была ликвидирована, так и ООН сейчас может постичь та же печальная участь», — предположила Силкина.

Она подчеркнула, что даже в данный момент мир наблюдает «явную беспомощность и неспособность организации воздействовать на стороны конфликта на Ближнем Востоке, начать переговорный процесс в Газе». Тем не менее процесс распада может продлиться достаточно долго, добавила собеседница издания.

«Скорее всего, кардинальных и быстрых изменений в структуре ООН в ближайшее время не произойдет, так как это вызовет еще более глубокий кризис. Возможно постепенное ответвление и формирование новых институтов», — заявила юрист.

Пандемийное Соглашение станет спасением или концом

Что может прийти на место ООН? По мнению эксперта, на самом деле вопрос непростой, один из вариантов — создание бюрократической наднациональной структуры, в которую войдет большинство стран, даже если они того не желают, например, для всеобщей безопасности и защиты от… неизвестного вируса. Начало такому новому договору может положить подписание того же Пандемийного Соглашения ВОЗ, намеченное на 2024 год.

Решение об этом было принято в 2021 году на «специальном» заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую организовали всего лишь второй раз в истории в разгар пандемии.

Это соглашение фактически может развязать руки той же ВОЗ, дав ее чиновникам практически неограниченные полномочия для спасения человечества ото всех настоящих и будущих инфекций, заключила Силкина. Жить и быть здоровыми хотят все. Осталось понять на переправе — употребят ли те их во благо?

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