ХАМАС не отдает заложников, в Израиле требуют нового премьера: во что выльется конфликт в секторе Газа

Пошел 101-ый день со дня обострения конфликта в Газе. ХАМАС продолжает держать у себя пленных, а Израиль не думает отступать. Как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, нам рассказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Милена Богомолова.

Разозлить соседей

Богомолова предложила вспомнить позицию, которой придерживалось израильское руководство в первые недели противостояния — это была очень жесткая и непреклонная риторика регионального игрока, который вдруг почувствовал силу и способность диктовать свою волю силовыми средствами.

«В попытке примерить на себя роль регионального полицейского Израиль только ухудшил ситуацию на Ближнем Востоке, ополчив против себя мусульманских лидеров и подавляющее большинство арабских стран, которыми Израиль окружен со всех сторон. Каждое из них по-своему подходит к выработке стратегии реакции в рамках конфликта», — отметила эксперт.

Крупные региональные игроки на Ближнем Востоке остерегаются вступать в открытое противостояние, зато действуют опосредованно. Например, с помощью военных группировок. В данный момент проявление любой инициативы в рамках палестино-израильского конфликта чревато рисками силового вмешательства США, считает политолог. Примером тому служат показательные атаки на йеменских хуситов.

«Пока еще рано говорить о полноценном арабо-израильском противостоянии в контексте боевых действий, однако подготовка к гибридному противостоянию идет полным ходом. Тот же Ливан, военная инфраструктура которого стабильно подвергается атакам ЦАХАЛ, продолжает мобилизовать свою социальную инфраструктуру, готовясь к потенциальному конфликту с Израилем», — подчеркнула Богомолова в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Tsafrir Abayov/AP/TASS ]

Заложники как инструмент морального давления

Что касается обмена заложниками, то здесь, по мнению нашей собеседницы, оперативных подвижек ожидать не стоит. ХАМАС активно использует тактику информационно-психологического давления, выпуская один за другим ролики с израильскими пленными. Это очень мощный стимул влияния на общественное мнение, который уже сегодня дает свои плоды.

Сейчас вопрос освобождения заложников больше всего волнует жителей Израиля. Неудовлетворенность темпами вооруженного противостояния и отсутствием достижения целей операции в обозримой перспективе повышает социальное недовольство. Недавно в Израиле прошла масштабная акция протеста с требованием назначить досрочные выборы премьер-министра.

«Вопрос освобождения заложников упирается в приоритеты сторон конфликта, в особенности речь идет о приоритетах Израиля как силы, обладающей стратегической инициативой. Мы помним, с каким напряжением шел переговорный процесс в ноябре, как стороны откладывали дату обмена заложниками из-за отсутствия консенсуса и взаимных уступок. Такой сценарий имеет свойство повторяться», — убеждена эксперт.

Напомним, что буквально на днях премьер Израиля Нетаньяху заявил, что его страна не закончит войну без полного контроля над границей Газы с Египтом.