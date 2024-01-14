Нетаньяху: Израиль не закончит войну без полного контроля над границей Газы с Египтом

Израиль не намерен прекращать военные действия в секторе Газа до тех пор, пока не установит полный контроль на границей анклава и соседнего Египта, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

С его слов, не установив контроль на границей Египта и Газы израиль буде иметь постоянную дыру, через которую будут продолжать лезть арабские боевики, пополняя ряды экстремистов.

«Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой (сектора Газа. — прим. ред.). Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру (на границе с Египтом. — прим. ред.)», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Израильский премьер подчеркнул, Израиль демилитаризует Газу, ликвидирует палестинское движение сопротивления ХАМАС, а затем придется заново сражаться, ибо «через эту дыру придут другие боевики и оружие».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».