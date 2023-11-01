Ноябрьский камнепад губернаторов: станет ли отставка главы Вологодчины Кувшинникова первой

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о добровольной отставке главы Вологодской области Олега Кувшинникова и о назначении временно исполняющим эти обязанности зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова .

Отставка была достаточно неожиданной, особенно на фоне периодически циркулировавших слухов о том, что ротации губернаторов до президентских выборов, скорее всего, не будет, чтобы не создавать ажиотаж и напряжение на местах. Возникает вопрос: что же случилось и с чем перемещения буквально «в ночи»?

Губернаторская инвентаризация

«Я думаю, сейчас пойдет инвентаризация тех губернаторов, у которых заканчивается срок полномочий в следующем году. Особых поводов увольнять их досрочно не было, но и причины оставлять их дальше не очевидны», — в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал свою версию произошедшего Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».

По мнению эксперта, следующими на выход могут потенциально оказаться руководители таких субъектов РФ, как Республика Алтай, Калмыкия, Астраханская, Липецкая и Оренбургская области. Но на вопрос, почему первым стал именно вологодский губернатор Олег Кувшинников, политолог выдвинул только одну версию: «Потому что область входила в число регионов, где у глав кончался срок полномочий».

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Ничего о Вологде, много о Череповце

Вологодчина — крепкий середнячок по качеству жизни россиян. Регион в соответствующем рейтинге в прошлом году занял 57 место из 85, не включая 4 присоединенные территории.

Многие эксперты считают, что, имея явный потенциал к росту, область не дотягивает, так как по величине является 10 регионом в России, близка территориально к Москве и не дотационная.

Новое назначение может быть связано с переменами в главном и системном предприятии региона «Северстали», считает источник, близкий к комбинату.

«В программных заявлениях нового главы вообще нет упоминания о Вологде, зато говорится о проектах, связанных с Череповцом, где и находится комбинат, например, о строительстве там нового ТЮЗа», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» источник в «Северстали».

Ради святых мест

Он также отметил, что в будущем возможен рост интереса государства к самому предприятию. Кроме того, продолжил источник, уход Кувшинникова может быть «неким знаком» владельцу комбината Алексею Мордашову, чьи лоббисты расставлены на многие места в регионе.

«В любом случае Георгий Филимонов — человек не случайный, у него самого корни из Череповца, может быть, поэтому он так заинтересован именно в его развитии», — резюмировал наш собеседник.

Также Филимонов обещал обратить внимание на проект «Русский Север», по его словам, неоцененный, прежде всего, разумеется, с точки зрения внутреннего туризма. Это касается Кирилло-Белозерского монастыря и музея в Ферапонтово, где, единственно в России, сохранены уникальные фрески Дионисия 15 века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что главным для главы региона является доверие жителей.