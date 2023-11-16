«Пашинян — как жена после развода»: политолог раскрыл, к чему приведет заигрывание Армении с Западом

Анатолий Сидоров, генерал-полковник, начальник Объединенного штаба ОДКБ, заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что власти Афганистана не способны в полной мере контролировать ситуацию в стране. ОДКБ принимает меры для купирования террористической угрозы со стороны Афганистана.

Также он заявил, что главы государств-членов ОДКБ предпримут все меры для стабилизации ситуации в кавказском регионе, а также подчеркнул, что Армения не подавала никаких документов для выхода из организации.

Общая стратегия

Мы поговорили с политологом Дмитрием Раевским о задачах, которые стоят перед ОДКБ в ближайшее время, а также выяснили, почему Пашинян не приедет в Минск на саммит ОДКБ 23 ноября.

По словам эксперта, наибольшая опасность со стороны Афганистана исходила именно тогда, когда там присутствовали американские войска.

«Американцы подкупали местные племена, там производилось огромное количество наркотиков, с территории Афганистана могли переправлять оружие, моджахедов, совершать теракты по заданию американцев на их деньги. Когда они оттуда ушли, производство наркотиков упало на 95 процентов. Конечно, блок ОДКБ будет выстраивать общую стратегию потенциального реагирования на напряжение не только со стороны Афганистана, но и предупреждать потенциальные угрозы из других регионов», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что Армения не будет воевать с Азербайджаном, а Киргизия с Таджикистаном, продолжил эксперт, все равно блок будет выстраивать общую стратегию против потенциальных угроз.

Угроза столкновения

«Если Армения решит выйти из ОДКБ, мы все вздохнем с облегчением. Самая главная угроза для ОДКБ — это НАТО, и для нас самое главное, чтобы мы не стали второй Палестиной. Уже все мировое сообщество против бомбардировок Газы, но Израиль продолжает это делать. Где гарантии, что НАТО не начнет делать нечто подобное со страной-членом ОДКБ? Поэтому мы должны быть сплоченными против НАТО», — пояснил политолог.

Однако шансов на то, что Армения вступит в Альянс, равны нулю, уверен эксперт.

«К тому моменту, когда она сможет перейти в НАТО, уже Армении не будет. Ведь если это случится, слишком велика угроза прямого столкновения между НАТО и ОДКБ», — подчеркнул Раевский.

Фото: [ JULIEN WARNAND/EPA/TASS ]

Гордые и самостоятельные?

Пашинян, по мнению политолога, старается получить бонусы для себя от Запада.

«Пашинян — как жена после развода. Хочет показать мужу, что она гордая, независимая и может все сама. Он всегда получал достаточно многое от России, но хотел еще больше. По-видимому, не получил, и решил тогда что-то добрать от Запада. А Западу выгодно использовать Армению для раскачивания ситуации на Северном Кавказе», — пояснил Раевский.

Эксперт уверен, что заигрывание с Западом не приведет Армению ни к чему хорошему.

«Россия заняла выжидательную позиция, чтобы посмотреть, насколько далеко зайдет бессовестность и неблагодарность Пашиняна, и только потом принять какие-нибудь меры», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали: в Госдуме считают, что США пытается реализовать в Газе «крымский» сценарий.