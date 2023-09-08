Первыми ударят США: стал известен сценарий возможной ядерной войны

Уже больше года из-за напряженной политической обстановки появляются новости о возможности скорого применения ядерного оружия. Но мало кто понимает, какое в таком случае число жертв ждет человечество и какой ущерб нанесет ядерная война нашей планете.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, как будет выглядеть международный ядерный конфликт и каковы его возможные последствия.

Кто начнет войну

По словам эксперта, сейчас человечество находится в самом большом риске ядерной войны в истории. Он отметил, что Часы Судного дня — проект создателей первой атомной бомбы — остановились на отметке в 90 секунд до полуночи.

«Представить сейчас глобальный ядерный конфликт стало намного проще из-за «ястребов» в западных администрациях. И здесь можно рассмотреть множество сценариев этой войны», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, полномасштабная ядерная война может произойти из-за разногласий России и США. Именно эти страны владеют 90% всего ядерного вооружения в мире.

«В начале Штаты нанесут удары по крупным городам для большого количества жертв. Наш ответ обрушится не только на их территорию, но и на территорию Европы, где США хранят свои ядерные боеголовки. А наша система «Мертвая рука» автоматически нанесет сокрушительный удар, даже в случае гибели высшего руководства», — пояснил собеседник.

Пойдут ли страны на эскалацию

По оценкам Ванифатова, в первые часы глобальной ядерной войны погибнет более 90 млн человек, а впоследствии число жертв дойдет до пяти млрд из-за больших разрушений, радиации и масштабной гуманитарной катастрофы.

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«Ущерб от такой войны очень велик и это останавливает многие горячие головы. Но вполне вероятен конфликт с применением тактического ядерного оружия. Он может произойти из-за провокации Киева: например, подрыва «грязной бомбы» или удара ядерной ракетой по территории России», — предположил эксперт.

Политолог считает, что атаки тактическим ядерным оружием могут быть направлены и в сторону Белоруссии. В ответ Россия нанесет удары по всей территории Украины, а также по Румынии и Польше.

«Тогда мировое сообщество будет просить мирных переговоров, а Россия с позиции силы будет требовать вывода всего ядерного арсенала США из европейских стран и Японии», — заключил собеседник издания.

Ранее в российском МИДе сообщили о подготовке США к применению ядерных боезарядов.