«Появились молодые и перспективные политики»: сможет ли Собянин сохранить пост мэра Москвы

Сегодня действующий мэр Москвы Сергей Собянин отмечает 65-летие. Осенью этого года пройдут выборы главы столицы, и именинник имеет все шансы сохранить свой пост. Эксперты оценили ход избирательной кампании Собянина и перспективы чиновника.

Свои прогнозы нашему корреспонденту озвучил заведующий лаборатории «Политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Петр Ханас. По его мнению, Москва является не только образцовым городом по уровню жизни, инфраструктурным проектам и социальной политике, но и примером проведения честных выборов.

Событийный молоток на голове избирателя

«Нельзя сказать, что эта избирательная кампания не конкурентная или не открытая. Она идет абсолютно в рамках демократических правил. Но, несмотря на эту видимую конкуренцию, по-настоящему серьезных конкурентов для Сергея Семеновича сегодня нет», — заявил Ханас корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, фактическая деятельность мэра многопланова и существенна. Собянин реализует первое правило политического консультанта: в ходе избирательной кампании «информационный гвоздь вбивается в голову избирателя событийным молотком».

«Но эти события не надуманы, это фактическая деятельность действующего мэра. Если год назад говорили о том, что Москва опережает другие регионы на 50 или 100 лет, то сейчас столица зашла так далеко, что стала образцом для всей России», — подчеркнул политолог.

Ханас высоко оценил избирательный процесс в городе: команда Собянина отлично реализует технологию формирования повестки дня, то есть предпочтения избирателей складываются искусственно.

«Практически сразу после прошлых выборов Сергей Собянин начал формировать предпочтения москвичей и реализовал давнюю мечту политтехнологов: выборы закончились — да здравствуют новые! Надо работать на следующий день. Вот почему он ушел так далеко от конкурентов», — объяснил собеседник издания.

Фото: [ Егор Алеев/ТАСС ]

Конкурентная борьба без конкурентов

На прошлых выборах Собянин набрал 70% голосов при явке около 30%. Если такая динамика сохранится, то Сергей Семенович может улучшить свой результат по сравнению с прошлыми выборами, считает политолог.

«Появились молодые и перспективные политики. Один из наиболее конкурентных, на мой взгляд, — депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Вчера «Справедливая Россия» приняла решение о его выдвижении в качестве кандидата на пост мэра. Хотя это было понятно с апреля, когда он резко развернул свою кампанию в публичном поле», — отметил Ханас.

По словам собеседника собеседника, программа Гусева очень интересная. Ее смысл в том, что, хотя Москва и ушла далеко вперед, у нее остаются определенные проблемы. Прежде всего, они связаны с миграционной политикой и участниками СВО. И Гусев предлагает их решения.

«Но основной интригой этой избирательной кампании станет вопрос, кто займет второе место. Первое уже очевидно, вопрос только в том, сможет ли Собянин преодолеть барьер прошлых выборов», — сказал политолог.

Будущий мэр?

Ханас отметил, что Гусев — один из немногих очень деятельных депутатов Государственной думы, который тоже имеет фактические и многоплановые результаты работ.

Фото: [ Ведомости/ТАСС ]

«Дмитрий Геннадьевич является достойным преемником мэра Москвы. Просто его время еще не пришло. Избирателю нет смысла отказываться от проверенного хорошего варианта в его пользу. Собянину исполнилось уже 65 лет, а Гусеву — только 50. Это перспективный кандидат, и «Справедливая Россия», в отличие от других партий, действительно обдумала кандидатуру выдвижения», — заявил эксперт.

По оценкам Ханаса, «справедливоросы» будут по-настоящему вести оперативную компанию. Как заявлял сам Гусев, они не будут никому подыгрывать. У Собянина же, продолжил эксперт, сформирована группа сторонников, и вся избирательная кампания будет сводиться к их мобилизации.

«Если мобилизация сторонников Собянина пройдет успешно, он может набрать больше 70%, если нет, то его результат все равно будет лучшим. Он не зависит от конкурентов, которые будут с ним в этой избирательной кампании», — резюмировал политолог.

Ранее Дмитрий Гусев предложил «переселить» трудовых мигрантов из Москвы в другие города РФ.