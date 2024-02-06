«Придется еще одну коронацию устраивать»: онкология Карла III может привести Англию к кризису

После смерти Елизаветы II британская королевская семья испытывает трудности. Сначала непонятная болезнь принцессы Уэльской Кэтрин, затем король Карл III заявил, что ложится на операцию из-за проблем с простатой. Принц Уильям тоже сообщал, что во время болезни супруги не может выполнять свои рабочие обязанности. И вот теперь у короля Чарльза диагностировали рак.

Многих волнует вопрос, что будет с британским престолом, если ситуация усугубится. Кто может занять трон, если в силу непредвиденных обстоятельств «падут» и монарх, и его наследник?

«Все гораздо хуже»

«Пока еще не опубликовали, какой конкретно формой онкологии страдает 75-летний Карл. Если это рак яичка, то прогноз даже в его возрасте благоприятный: выживаемость 95 % и предполагаемая ремиссия не менее пяти лет», — объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» немецкий патолог Жанна Шмидт.

Однако эксперт подчеркнула, что если это другие виды рака, то перспективы короля, который находится на своей должности менее полутора лет, не столь оптимистичные.

«Если это рак почки или мочевого, то все гораздо хуже», — отметила медик.

Точную причину смерти Елизаветы II, например, во Дворце скрывают до сих пор.

«У нее был рак костного мозга, что объясняет ее усталость и потерю веса, проблемы с подвижностью», — приоткрыл завесу тайны известный писатель и политик Джайлс Брандрет в своей биографии.



Его слова не подтвердили и не опровергли.

После объявления о болезни Карла ожидается, что он отойдет от своих обязанностей, но продолжит еженедельные аудиенции с премьер-министром. Говорят, что Королева-консорт Камилла будет помогать королю во всех его делах.

Фото: [ pxhere.com ]

Жаль, конечно, этого короля

А вот что пишут в чатах русскоязычные подданные британской короны.

«Надо было сразу передать корону старшему сыну. Он, Карл, выглядит совсем дряхло. Вот мать и отец до последнего выглядели прилично. А этот — старик стариком! И Камилла состарилась. Боюсь, скоро придется еще одну коронацию устраивать», — предположила жительница Лондона Анна Б.

Другие россияне, проживающие в Англии, пожалели Чарльза.

«Жаль Карла, столько лет ждал своей очереди. Хотя понятно, что столько, сколько правила мать, ему не грозит быть на престоле. Натальная карта короля предсказывала что-то подобное, как писали астрологи», — вспомнила Снежана К.

Тем временем, главный вопрос, который сейчас активно обсуждается в Англии, касается «блудного сына» — принца Гарри. Неизвестно, вернется ли он на фоне всех неприятностей в страну. Напомним, что в отсутствие отца, брата и снохи именно он, «запасной» Герцог Сассекский, пятый в очереди, официально является опекуном своего малолетнего племянника Джорджа, следующего на престол после дедушки и папы.

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