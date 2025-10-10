Прогнозируемые аномальные холода, которые случаются примерно раз в 20 лет, способны оказать существенное влияние на характер боевых действий. Ожидается, что температура на значительной части европейской территории может опускаться до -25°C. Подобные погодные условия почти наверняка распространятся и на зону проведения специальной военной операции. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Преимущества ведения боевых действий в морозную погоду

Считается, что сильные морозы создают более благоприятные условия для ведения боевых действий по сравнению с осенним периодом распутицы. Минусовые температуры нейтрализуют основную логистическую проблему — непроходимую грязь, которая парализует движение техники и замедляет снабжение.

При температуре -25°C сохраняется возможность быстрого маневрирования техники, что имеет ключевое значение для переброски подразделений, перегруппировки войск и проведения штурмовых операций. Хотя сооружение укреплений в промерзшем грунте требует значительных усилий, готовые окопы и блиндажи приобретают прочность бетона, обеспечивая надежную и сухую защиту для личного состава, говорится в публикации.

Риски и проблемы эксплуатации техники и снабжения в морозы

Аномально холодная зима одновременно создает серьезные риски для организации снабжения и функционирования техники. При экстремально низких температурах дизельное топливо начинает густеть, а техника требует постоянного подогрева. Необходимость прогрева двигателей делает танки и бронетехнику хорошо заметными для тепловизионного оборудования, особенно с воздушных средств наблюдения.

Дополнительные сложности возникают с обеспечением личного состава. При недостаточном качестве обмундирования и сбоях в работе тыловых служб возможны массовые случаи переохлаждения и обморожения среди военнослужащих. Также в морозных условиях наблюдается ускоренная разрядка аккумуляторных батарей средств связи и беспилотных летательных аппаратов.

Фактор организованности и подготовки войск

Морозная погода традиционно благоприятствует той стороне конфликта, которая обладает лучше налаженной системой снабжения, подготовленной к холодам техникой и обеспеченным тылом. Летний период допускает определенные недочеты в планировании ротации, задержки с поставками горючего и ремонт техники с использованием подручных средств.

В условиях аномальных морозов около -25 °C каждая подобная ошибка способна привести к каскадным сбоям, которые почти мгновенно влекут за собой значительные потери. Успех зимней кампании в решающей степени зависит от качества планирования и обеспечения войск всеми необходимыми ресурсами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что желание жителей Донбасса и Новороссии связать свою судьбу с Россией доказало правильность решений, принятых в феврале 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Подмосковья сегодня».