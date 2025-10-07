Президент России Владимир Путин заявил, что желание жителей Донбасса и Новороссии связать свою судьбу с Россией доказало правильность решений, принятых в феврале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин, открывая совещание с командующими войсками, констатировал, что недавнее празднование дня воссоединения новых регионов с РФ стало веским подтверждением верности курса, выбранного в феврале 2022 года. По его словам, подавляющее большинство жителей этих территорий на референдумах проголосовали за будущее в составе России.

Глава государства подчеркнул, что такое прямое волеизъявление населения окончательно доказало своевременность и обоснованность таких судьбоносных решений. Напомним, что в конце сентября 2022 года после проведенных референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось том, что Путин рассказал о стратегической инициативе на фронте.