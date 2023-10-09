«ЦАХАЛ и Моссад получили указание закрывать глаза»: кому на самом деле выгоден конфликт между Израилем и ХАМАС

Нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль, похищения женщин, детей и стариков, а также гибель большого числа мирных жителей — самые громкие и шокирующие новости последних дней. Происходящее называют крупнейшей атакой на Израиль за последние 50 лет. Но может ли стать еще хуже? Разберемся с экспертом.

Политолог Вадим Сипров рассказал, какова вероятность, что к конфликту подключатся другие государства, и оценил, сколько может продлиться противостояние Израиля и Палестины.

Заинтересованные стороны

По мнению Сипрова, последние события в Израиле заставляют задуматься о феномене политтехнологической войны.

«Мы впервые столкнулись с тем, что стороны-участники добиваются политических целей, которые лежат вне военного контекста. С самого начала боевых действий стало очевидно, что силы самообороны Израиля и хваленая израильская разведка не сработали», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт видит странности в работе израильских спецслужб.

«По каким-то причинам и ЦАХАЛ, и Моссад не смогли предотвратить произошедшее. Вполне возможно, что и те, и другие получили указание закрывать глаза на подготовку масштабного террористического, а не военного вторжения на территорию Израиля», — предположил собеседник.

Политолог считает, что несмотря на серьезную угрозу безопасности страны, Израиль может извлечь выгоду из конфликта.

«Израиль заинтересован в прекращении внутренних конфликтов с оппозицией. Общий враг поможет консолидироваться. По итогам войны Израиль получит политическую стабилизацию внутри страны», — поделился своей оценкой Сипров.

Также, по мнению эксперта, выгоду могут извлечь отдельные группы американского истеблишмента.

«Наличие конфликта на Ближнем Востоке, жертвой которого стал Израиль, ведет к тому, что преимущественно у республиканцев, глубинного государства и еврейского лобби появятся весомые основания ослабить поддержку Украины», — утверждает политолог.

Возможен ли международный конфликт

По оценке эксперта, палестино-израильский конфликт не перерастет в масштабное международное противостояние.

Фото: [ MOHAMMED SABER/EPA/TASS ]

«Он не может перерасти даже в серьезный региональный конфликт. Дело в том, что на стороне Палестины нет потенциальных участников для развития такого сценария. Нет такой страны, которая могла бы вмешаться и нанести удар по Израилю», — подчеркнул Сипров.

По его словам, ни Египет, ни Иордания не станут участниками событий — они уже давно не участвуют в подобных столкновениях. Маловероятна поддержка и со стороны Сирии и Ливана.

«Иран также не может сделать ничего. У него масса своих проблем, и нынешние попытки обвинить Иран в подготовке произошедшей террористической акции не очень убедительны», — оценил ситуацию политолог.

Собеседник издания отметил, что если со стороны Израиля есть крупное государство — США, то со стороны Палестины такого государства нет. Поэтому конфликт не может перерасти на более серьезный уровень.

Кто победит

Сипров считает, что палестино-израильский конфликт не продлится долго.

Фото: [ ATEF SAFADI/EPA/TASS ]

«Противостояние затянется на некоторый срок. Силам самообороны Израиля нужно время на зачистку в секторе Газа. Хотя это будет сопряжено с боями в городской застройке, поэтому из-за этого боевые действия могут затянуться», — предположил эксперт.

Политолог отметил, что в ближайшее время США нарастят военную помощь Израилю.

«К тому же запрос на поставку вооружений уже сделан. Одобрение этого запроса — вопрос нескольких дней. Прогноз следующий: боевые действия закончатся через месяц-полтора. Израиль сравняет с землей значительные территории сектора Газа», — спрогнозировал собеседник.

Ранее очевидцы событий рассказали подробности ситуации в Израиле.