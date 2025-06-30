Представитель Армении не будет участвовать на встрече ОДКБ в Киргизии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался принимать участие в заседании стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированном на 30 июня в киргизской Чолпон-Ате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что на фоне ухудшения отношений с ОДКБ Ереван заморозил участие в ее работе. Глава республики отмечал, что в декабре 2024 года отношения между Арменией и ОДКБ достигли «точки невозврата» и страна вынуждена принимать меры для защиты своих национальных интересов.

Глава МИД Армении Мирзоян на международном форуме, проходившем в Варшаве, отметил, что страна просчитывает возможные риски выхода из ОДКБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отказ Армении от участия в ОДКБ не способствует укреплению ее безопасности, а процесс возвращения Еревана в работу в структуре будет сложным и длительным.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выложив пост на армянском языке.