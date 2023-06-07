Лунатизм, дрема в дороге и паралич: рассказываем самые интересные факты и мифы о сне

Треть своей жизни мы проводим во сне. Это неотъемлемая часть нас. И важно позаботиться о своем сне как можно раньше.

В этом материале мы использовали фрагменты из лекции и статьи научного журналиста и популяризатора науки Аси Казанцевой.

«Спойлер — нейробиологи не знают точно, зачем спать, и постоянно меняют мнение о том, как правильно спать», — сразу признается автор.

Чем грозит отсутствие сна?

По данным американской ассоциации сна, 1,5 тысячи человек засыпают в дороге от недосыпа. Всего происходит около 100 тысяч ДТП в год из-за недосыпа, в них 70 тысяч людей получают травмы.

Недостаток сна сильно снижает скорость реакции

Человек еще может вести автомобиль, но не сможет правильно или своевременно отреагировать на внештатную ситуацию.

Люди толстеют от недостатка сна

Снижается чувствительность к инсулину. Этот гормон помогает усваивать глюкозу из крови. Получается так, что человек не получает «сигналы», переедает и в конечном итоге толстеет.

Фазы сна

Во время медленноволнового сна нам не снятся сны, понижается температура, давление, сердце бьется реже и замедляется обмен веществ. На этой стадии мы можем разговаривать во сне, совершать лунатические движения.

Сны снятся нам во время быстроволнового сна — в этот период энцефалограмма почти не отличается от состояния бодрствования. В этой стадии подавлено действие префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за силу воли, когнитивный контроль, представление о приличном. Из-за этого во сне мы часто совершаем социально неприемлемые действия.

Также в этот момент подавлены движения мышц. С этим и связан сонный паралич, вокруг которого родилось множество мифов.

Если верить наблюдениям, человеку важнее именно медленноволновой сон. У антидепрессантов есть побочный эффект в виде сокращения длительного быстроволнового сна. Но люди принимают их годами и нормально себя чувствуют.

Когда лучше просыпаться?

Просыпаться легче на переходе от медленного сна к быстрому и совсем легко на окончании быстрого сна.

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