Восстание машин отменяется: способен ли ИИ уже сейчас обойтись без человека

Мир опасается искусственного интеллекта (ИИ), но без него как минимум в нашей стране, оказывается, не обойтись. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что применение технологий ИИ станет обязательным условием для получения предприятиями субсидий от государства из федерального бюджета, передает ТАСС.

Речь, по его словам, касается прежде всего компаний, работающих в приоритетных для России отраслях.

«Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей», — сказал вице-премьер в ходе выступления на конференции AI Journey.

Естественно, сразу возникает вопрос — а где именно будет применяться искусственный интеллект и в какой степени он сможет обходиться без человеческого участия?

В данный момент в России приняты девять программ экспериментальных правовых режимов по применению искусственного интеллекта в сферах высокоавтоматизированных транспортных средств, телемедицины и многих других. Более того, уже утверждены 62 национальных и 10 международных стандартов ИИ. Эти значения растут с каждым месяцем.

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Отвечает то, что в него заложили

«Действительно, системы искусственного интеллекта позволяют заработать или сэкономить, и на этом фоне меркнут возможные риски его применения. С точки зрения многих экспертов, у ИИ нет личной заинтересованности в результатах, он не подвержен эмоциям, более объективен и не будет брать взяток. Все так. Но, с другой стороны, ИИ можно настроить таким образом, что он будет необъективен и выдавать ту информацию, которую в него заложили разработчики», — высказал свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Игорь Шнуренко, писатель, автор книг об искусственном интеллекте и философии сознания.

Специалист отметил, что было бы опрометчиво сводить всю экономику и бизнес к новой мета-вселенной. И тем более стопроцентно доверять технологиям, которые изначально создают люди.

«Бесплатный бот-чат GPT для онлайн-общения, например, отрегулирован так, что может не замечать определенные вопросы и выдавать ответ, который требуется системе», — пояснил Шнуренко.

Фото: [ freepik.com ]

Без людей не обойтись

«Кроме того, в работе искусственного интеллекта могут возникать непреднамеренные сбои и ошибки. Такое действительно возможно, шансы велики — даже больше, чем у человеческой ошибки. На данном этапе подобные недочеты могут быть вызваны непониманием вопросов, которые те должны решать. А сами свои ошибки ИИ пока исправлять не может, в отличие от человека. Так что без людей в любом случае пока не обойтись», — подчеркнул эксперт.

Шнуренко заявил о необходимости проведения открытых дискуссий, во время которых профильные специалисты учтут все плюсы и минусы применения ИИ в важных для России отраслях.

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