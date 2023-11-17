Искусственный интеллект поможет школьникам Подмосковья подготовиться к ЕГЭ по информатике

Школьники Московской области могут подготовиться к экзамену по информатике с Яндекс Учебником, к которому подключен искусственный интеллект. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

На платформе «ЕГЭ по информатике» представлены методические материалы, пробные варианты ЕГЭ, а также подсказки ИИ-помощника. Нейросеть сможет объяснить ученикам значение термина и ход решения задания, покажет разбор типовых задач и не только. Воспользоваться сервисом можно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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