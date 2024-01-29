«Бьют по психике»: военный эксперт раскрыл цель атаки ВСУ на Ярославль

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что система радиоэлектронной борьбы отразила атаку украинского беспилотника на местный нефтеперерабатывающий завод. Сообщения о нападениях Киева на объекты, отдаленные от линии соприкосновения, порождают закономерный вопрос: в чем их смысл?

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснил, в чем заключается стратегия Киева.

Не хватит ресурсов

«Украина намерена подорвать снабжение наших Вооруженных сил и промышленности в целом. Без углеводородов ни танк не поедет, ни истребитель не взлетит. Поэтому такими атаками они пытаются подорвать нашу боеспособность», — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако же, по словам Прохватилова, такая стратегия не имеет серьезных перспектив — прежде всего потому, что у Украины просто не хватит средств поражения для борьбы с таким колоссальным количеством объектов.

«Россия — огромная страна. У нас множество объектов, на которых перерабатываются и хранятся углеводороды. У Украины физически не хватит ресурсов для противостояния», — отметил Прохватилов.

Психологическая атака

Собеседник подчеркнул, что несмотря на отсутствие прямой практической пользы, такие атаки со стороны ВСУ имеют серьезный психологический эффект. Кроме того, они нацелены на пассивное изматывание нашей экономики.

«Кадры горящих нефтебаз бьют по психике кого угодно. По «Новатеку» нанесли удар, по Ленинградской области — это, конечно, звучит громко. А касаемо ущерба — он, конечно, отнюдь не критичный, но в бизнесе, например, есть принцип сегментирования рынка. То есть зарабатывать надо на всем - важна и большая, и средняя, и малая прибыль. В данном случае они и занимаются этой малой прибылью», — заключил Прохватилов.

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